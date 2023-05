Recurso reduz interdição parcial do estádio Mestalla para três jogos após ofensas a Vini Jr.

O Comitê de Apelações da Federação Espanhola de Futebol decidiu, nesta sexta-feira, diminuir a sanção imposta ao estádio Mestalla, palco de ofensas racistas proferidas ao atacante Vinícius Júnior. no duelo entre Valencia e Real Madrid, que ocorreu no último domingo. A punição inicial, que era a interdição de parte das arquibancadas por cinco partidas, foi reduzida a três jogos. O valor da multa, antes estipulada em 45 mil euros, agora ficou estabelecido em 27 mil (pouco mais de R$ 140 mil).

O pedido do Valencia de suspensão total da interdição de parte das arquibancadas do estádio foi negado pelo Comitê. O clube espanhol baseou seu recurso na anulação da resolução de Concorrência. A alegação de não seguir o procedimento foi não ter conseguido analisar o vídeo dos acontecimentos para a adoção das medidas preventivas.

Mesmo com o resultado da diminuição da punição, o clube anunciou que pretende pedir uma suspensão cautelar da sanção. A diretoria do Valencia considera o fato de que a pena seria desproporcional e injusta e se baseia em fatos manipulados e que na realidade não existiram, de acordo com o jornal espanhol Marca.

O trabalho da diretoria em buscar o fim da punição tem uma relação direta com a má campanha da equipe no Campeonato Espanhol. Com 40 pontos na classificação, o Valencia tem apenas dois de frente para o Valladolid, clube que encabeça a zona de rebaixamento.

Neste domingo, o Valencia recebe o Espanyol, penúltimo colocado na tabela. Em função da situação crítica da equipe, essa partida ganha contornos decisivos, já que o time da casa precisa somar três pontos para se manter fora da região de descenso.

Em sua resolução de hoje, o Comitê afirmou que o Valencia não pode ser isentado de sua responsabilidade já que os procedimentos estão previstos na definição do Comitê de Competição. De acordo com a entidade, embora algumas medidas tenham sido adotadas, "foi demonstrado que as atitudes foram insuficientes, tendo em vista os precedentes de ocorrências naquele setor das arquibancadas e no ambiente notoriamente hostil."