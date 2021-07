Recuperado de pancada nas costas, Marinho reforça o Santos diante do Atlético-GO

Da Redação

Se havia alguma dúvida sobre a escalação de Marinho diante do Atlético-GO, na Vila Belmiro, neste domingo, não existe mais. O astro trabalhou normalmente neste sábado, recuperado das dores após dura pancada nas costas, e reforça o Santos na busca por mais uma vitória no Brasileirão.

continua após publicidade .

Marinho foi substituído em Avellaneda, no duelo de volta da Copa Sul-Americana contra o Independiente, no meio de semana, após sofrer uma forte pancada nas costas. Havia o temor que pudesse ser algo mais grave e ele sentir incômodo no local. A alegria e desenvoltura no treino mostram que está totalmente curado.

O atacante não costuma ficar fora da equipe, mesmo quando está com dores. Ele é o tipo de jogador que luta enquanto pode no campo e depois faz hora extra em sessões de reabilitação. Neste sábado, trabalhou normalmente e ainda chamou atenção pelo penteado diferenciado no CT santista.

continua após publicidade .

Marinho apareceu no campo com o cabelo cor de rosa, combinando com as chuteiras, e deve mandar o colorido para o jogo. O camisa 11 adora inovar nos penteados, com desenhos na cabeça, e ultimamente vem jogando com cores diferenciadas no cabelo.

Com seu astro garantido, o técnico Fernando Diniz vai apostar mais uma vez no trio ofensivo com Kaio Jorge e Marcos Guilherme para tentar furar a promessa de paredão defensivo armado pelo técnico Eduardo Barroca no Atlético-GO.

Após perder pontos preciosos diante dos defensivos Juventude e Sport, ambos na Vila Belmiro, a ordem é manter a invencibilidade caseira somando os três pontos. O Santos buscará pressão inicial para quebrar a estratégia goiana com um gol rápido.