Recuperado de cirurgia, Fred é a novidade no banco do Fluminense diante do Grêmio - TNOnline

Continua após publicidade

O atacante Fred será a novidade no banco de reserva do Fluminense, neste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O veterano está recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo e foi relacionado pelo técnico Odair Hellmann.

Mas nem tudo é alegria para o treinador tricolor, que vai ter três desfalques para escalar a equipe. Gilberto (vendido para o Benfica), Matheus Ferraz e Hudson (ambos machucados) estão fora da partida, assim como Digão.

Nesta sexta-feira, Odair testou Igor Julião na lateral-direita, Luccas Claro na zaga e Yuri no meio-de-campo. Como o treino de sábado deverá ser recreativo (rachão) é bem provável que estas opções sejam confirmadas entre os titulares.

A provável escalação do Fluminense deverá contar com: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.