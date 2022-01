Recuperado da covid-19, Carille comanda treino, mas não irá a campo neste sábado

Da Redação

O técnico do Santos, Fábio Carille, foi liberado pelo departamento médico do clube após se recuperar da covid-19. Ele testou negativo e já esteve no treino desta sexta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, após cumprir o período de isolamento.

Carille comandou o treinamento da equipe usando máscara e respeitando o distanciamento social. Ele foi substituído pelo auxiliar Leandro Silva, o Cuquinha, na estreia do time no Campeonato Paulista, que terminou no empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira, na última quarta-feira, em Limeira (SP).

Apesar da liberação do departamento médico santista, Carille será novamente ausência na próxima rodada do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol (FPF) só permite o retorno de profissionais após testarem positivo para a covid-19 apenas depois de oito dias de isolamento.

Assim, Carille só poderá comandar o Santos no clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira rodada do Estadual. A equipe volta a campo contra o Botafogo-SP, neste sábado, às 11 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

Outro desfalque para o Santos é Gabriel Pirani, suspenso. Bruno Oliveira vive a expectativa de ser titular pela primeira vez após estrear no segundo tempo em Limeira. O zagueiro Kaiky e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, recuperados da covid-19, não estarão à disposição, pois ainda precisam passar pelo protocolo de saúde para serem liberados.

Uma possível escalação do Santos é: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Bruno Oliveira (Marcos Guilherme) e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo.