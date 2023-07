Recordista sul-americano, Rafael Pereira faz índice olímpico para os 110m com barreiras

O atletismo brasileiro tem mais um representante garantido nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta quinta-feira, no Meeting de Lucerna, na Suíça, Rafael Pereira se redimiu da participação ruim de 2022 ao terminar em quarto nos 110m com barreiras e garantir sua vaga ao correr um milésimo de segundo abaixo do índice.

O brasileiro é treinado por Felipe Siqueira, mesmo técnico de Alison dos Santos, o Piu, grande nome dos 400m com barreiras, e terminou a prova com 13s26, um segundo abaixo do índice olímpico. Recordista sul-americano, o velocista tem como melhor marca um 13s17 de 2022.

A decisão em Lucerna foi comandada pelos atletas da Jamaica. O ouro ficou com Tyler Mason, com 13s19, diante de 13s22 do compatriota Orlando Bennett, um dos grandes nomes da modalidade. Em terceiro ficou o americano Eric Edwards.

O brasileiro cravou sua melhor marca no ano. Na etapa do fim de semana da Diamond League, em Silesia, na Polônia, ele correu para somente 13s50, ficando apenas na 12ª colocação geral, fora da final. Rafael Pereira ainda não tinha boa lembrança do Meeting de Lucerna da temporada passada, na qual foi somente à final B, fechando sua participação com 13s74, no 11º lugar geral.

Além de Rafael Pereira, o atletismo brasileiro viu Alison dos Santos garantir o índice para os 400 metros no domingo, na etapa polonesa. Eles se juntam a Darlan Romani, do arremesso do peso, Érica Sena e Caio Bonfim, da marcha atlética, e Daniel Nascimento, da maratona, todos já confirmados para Paris-2024.