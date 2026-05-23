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Recordista de assistências, Bruno Fernandes é eleito melhor jogador da Premier League

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 11:40:00 Editado em 23.05.2026, 11:47:33
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O meia Bruno Fernandes foi eleito melhor jogador da temporada na Premier League, em anúncio realizado neste sábado (23). Figura importante do Manchester United e recordista de assistências na história da competição, o atleta superou Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, Erling Haaland e Antoine Semenyo, do Manchester City, Gabriel Magalhães, David Raya e Declan Rice, do Arsenal, e Igor Thiago, do Brentford.

Aos 31 anos, o português está no gigante de Manchester desde 2020 e recebe o prêmio pela primeira vez após sete temporadas. A votação é mista com votos populares, dos capitães das equipes e um grupo formado por ex-jogadores e jornalistas. O último jogador do time de Old Trafford a receber a premiação foi o zagueiro sérvio Nemanja Vidic em 2010/11.

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Bruno Fernandes disputou 34 das 37 partidas da Premier League até o momento. Foram oito gols anotados e incríveis 20 assistências, igualando os recordes de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, como maior garçom em uma única edição da liga inglesa na era moderna.

O meia tem a chance de superar os históricos ídolos de Arsenal e Manchester City neste domingo (24), diante do Brighton, pela última rodada da competição. O time vai até o Falmer Stadium com a terceira colocação garantida no torneio. É possível que o técnico Michael Carrick preserve alguns atletas no jogo.

Após o encerramento da temporada, Bruno Fernandes vira a chave para a disputa da Copa do Mundo. O camisa 8 é peça chave na seleção portuguesa e tenta conquistar o primeiro título da história do país ao lado do astro Cristiano Ronaldo. Esse será o terceiro mundial de seleções do meio-campista na carreira.

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