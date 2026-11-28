O Palmeiras chegou ao seu quarto título de Libertadores ao bater o Estudiantes por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu, neste sábado, e garantiu também vaga na Recopa de 2027, da qual busca seu segundo título. O adversário já está definido: o Boca Juniors, que venceu a Sul-Americana em cima do Atlético-MG.

O clube argentino faturou o torneio que coloca frente à frente os campeões continentais em quatro oportunidades e é o maior campeão, uma delas sobre um brasileiro. Foi em 2006, quando enfrentou o São Paulo. Curiosamente, o time tricolor também havia se classificado como o dono da Libertadores. Já o alviverde foi vice para o Defensa y Justicia em 2021 e ganhou do Athletico-PR em 2022.

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A Recopa de 2027 seguirá a mesma fórmula de disputa estabelecida desde sua primeira edição, em 1989. Palmeiras e Boca Juniors fazem a decisão em partidas ida e volta, provisoriamente agendadas para os dias 17 e 24 de fevereiro, respectivamente. O primeiro jogo é sempre na casa de quem ganhou a Sul-Americana, ou seja, do Boca Juniors. O time de Abel Ferreira decide diante de sua torcida no Nubank Parque.

Na maioria das finais, o campeão da Libertadores levou a melhor; mais especificamente, em 20 ocasiões. Nas duas últimas, porém, o roteiro foi diferente do normal. Em 2026, o Lanús levantou a taça ao bater o Flamengo em pleno Maracanã, enquanto em 2025, o Racing bateu o Botafogo nas duas partidas. Foi o primeiro título de ambos.

O Boca Juniors é o maior vencedor da Recopa desde 2008, com quatro conquistas, e demorou para alguém sequer chegar perto dele. O único próximo é justamente seu arquirrival, o River Plate, que tem três. Somente três brasileiros foram campeões mais de uma vez: o Grêmio, o Internacional e o São Paulo. Se o Palmeiras faturar em 2027, se junta ao seleto grupo.

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Veja a lista com todos os campeões da Recopa sul-americana

Boca Juniors: 4 (1990, 2005, 2006 e 2008).

River Plate: 3 (2015, 2016 e 2019).

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Grêmio: 2 (1996 e 2018).

Internacional: 2 (2007 e 2011).

LDU: 2 (2009 e 2010).

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Olimpia: 2 (1991 e 2003).

São Paulo: 2 (1993 e 1994).

Lanús: 1 (2026).

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Racing: 1 (2025).

Fluminense: 1 (2024).

Independiente Del Valle: 1 (2023).

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Palmeiras: 1 (2022).

Defensa y Justicia: 1 (2021).

Flamengo: 1 (2020).

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Atlético Nacional: 1 (2017).

Atlético Mineiro: 1 (2014).

Corinthians: 1 (2013).

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Santos: 1 (2012).

Cienciano: 1 (2004).

Cruzeiro: 1 (1998).

Vélez Sarsfield: 1 (1997).

Independiente: 1 (1995).

Colo-Colo: 1 (1992).

Nacional: 1 (1989).