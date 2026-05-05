Recoleta-PAR x Santos: onde assistir ao vivo pela Sul-Americana

Recoleta e Santos entram em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O embate é válido pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

O Recoleta sustenta uma invencibilidade nesta etapa do torneio continental após acumular três empates consecutivos. Este será o derradeiro compromisso da equipe paraguaia como mandante antes de uma sequência de dois jogos como visitante, e um triunfo pode render a ponta da tabela. Apesar de uma campanha mediana na liga nacional, o clube chega motivado por ter superado recentemente o Cerro Porteño, vice-líder local.

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Pelo lado do Peixe, o desempenho em campo tem agradado, mas o placar final não tem refletido as atuações. O time paulista vive um amargo jejum de seis partidas sem vencer, sequência negativa que teve início exatamente no duelo de ida contra o próprio Recoleta, na Vila Belmiro. A equipe comandada por Cuca necessita de um triunfo para ganhar embalo na Sul-Americana antes das decisões sob seus domínios. O Alvinegro chega para o confronto após arrancar um empate fora de casa no clássico contra o Palmeiras, resultado que garantiu a saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

SBT, ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón e Pedro Rios; Alexander Franco, José Espínola, Wilfrido Báez e Junior Noguera; Kevin Parzajuk e Allan Wlk. Técnico: Jorge González.

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Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.