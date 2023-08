Recém-contratado, lateral Gabriel Silva pode estrear pela Ponte Preta na Série B

Depois de 12 anos fora do Brasil, o lateral-esquerdo Gabriel Silva tem tudo para fazer a sua estreia pela Ponte Preta, no próximo sábado, fora de casa, em um duelo paulista contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele foi contratado há pouco mais de dez dias e desde então vem treinando em busca de sua melhor condição física ideal, já que não atua profissionalmente desde o final do ano passado quando rescindiu contrato com o Saint-Étienne, da França. O lateral vinha treinando em casa com ajuda de alguns amigos.

Mas, a oportunidade apareceu rápido, já que o lateral-esquerdo titular Artur recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada contra a Chapecoense e agora terá que cumprir suspensão automática. Maílton, improvisado, é outra opção. Mas ele tem característica diferente, atuando mais como um ala esquerdo, posicionado mais à frente.

Atualmente, a Ponte Preta é 13.ª colocada da Série B com 26 pontos e tenta embalar para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. A distância atual é de sete pontos.