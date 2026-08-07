Rebeca Andrade brilha no salto e lidera ranking mundial de 2026

A ginasta Rebeca Andrade alcançou a maior nota do mundo no salto sobre a mesa nesta temporada durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, realizado nesta sexta-feira (7), em Brasília. Ao executar um salto do tipo Yurchenko com dupla pirueta perfeitamente cravado, a brasileira obteve a pontuação de 14,800, assumindo isoladamente a liderança do ranking mundial de 2026 para um salto único.

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A nota histórica foi composta por 5,0 pontos de dificuldade do elemento, 9,7 pela precisão na execução e um acréscimo de 0,1 de bonificação devido à aterrissagem perfeita. A pontuação foi somada ao desempenho do Flamengo na competição por equipes do torneio nacional. A liderança isolada no ranking global, contudo, ainda pode sofrer alterações ao longo do dia com o início das disputas do Campeonato Americano de Ginástica.

Apesar de atingir o topo da marca mundial, Rebeca não participará da final individual do salto no Campeonato Brasileiro. Como a atleta realizou apenas uma tentativa na fase classificatória — e o regulamento exige a execução de dois saltos distintos para a classificação —, ela ficou fora da disputa por medalhas no aparelho. A ausência na decisão já estava prevista no planejamento da comissão técnica da atleta para gerenciar sua carga física.

A estratégia visa preservar a ginasta para o principal compromisso do ano, o Campeonato Mundial de Roterdã, programado para ocorrer entre 17 e 25 de outubro. Na competição internacional, a equipe brasileira tentará garantir um lugar no pódio e assegurar com antecedência a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Rebeca retornou aos torneios oficiais em junho, no Campeonato Pan-Americano, onde se sagrou campeã do salto após um período de descanso após o último ciclo olímpico.