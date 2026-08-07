Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
GINÁSTICA ARTÍSTICA

Rebeca Andrade brilha no salto e lidera ranking mundial de 2026

Apesar da pontuação recorde na temporada, atleta não disputará a decisão do aparelho para poupar o físico rumo ao Mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Rebeca Andrade brilha no salto e lidera ranking mundial de 2026
Autor Foto: MeloGym/CBG

A ginasta Rebeca Andrade alcançou a maior nota do mundo no salto sobre a mesa nesta temporada durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, realizado nesta sexta-feira (7), em Brasília. Ao executar um salto do tipo Yurchenko com dupla pirueta perfeitamente cravado, a brasileira obteve a pontuação de 14,800, assumindo isoladamente a liderança do ranking mundial de 2026 para um salto único.

- leia mais: Apucarana recebe na terça-feira (11) missão do Instituto Hesed e imagem peregrina de São Miguel

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A nota histórica foi composta por 5,0 pontos de dificuldade do elemento, 9,7 pela precisão na execução e um acréscimo de 0,1 de bonificação devido à aterrissagem perfeita. A pontuação foi somada ao desempenho do Flamengo na competição por equipes do torneio nacional. A liderança isolada no ranking global, contudo, ainda pode sofrer alterações ao longo do dia com o início das disputas do Campeonato Americano de Ginástica.

Apesar de atingir o topo da marca mundial, Rebeca não participará da final individual do salto no Campeonato Brasileiro. Como a atleta realizou apenas uma tentativa na fase classificatória — e o regulamento exige a execução de dois saltos distintos para a classificação —, ela ficou fora da disputa por medalhas no aparelho. A ausência na decisão já estava prevista no planejamento da comissão técnica da atleta para gerenciar sua carga física.

A estratégia visa preservar a ginasta para o principal compromisso do ano, o Campeonato Mundial de Roterdã, programado para ocorrer entre 17 e 25 de outubro. Na competição internacional, a equipe brasileira tentará garantir um lugar no pódio e assegurar com antecedência a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Rebeca retornou aos torneios oficiais em junho, no Campeonato Pan-Americano, onde se sagrou campeã do salto após um período de descanso após o último ciclo olímpico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro campeonato mundial Ginástica Artística ranking mundial rebeca andrade Salto sobre a mesa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV