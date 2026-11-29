Eleito presidente do Corinthians na noite deste sábado, Sérgio Janikian evitou falar sobre a possibilidade de rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. O dirigente, que assume o cargo em 4 de janeiro de 2027, demonstrou confiança no elenco às vésperas do confronto direto com o Grêmio, neste domingo, na Neo Química Arena.

"Não vou falar de rebaixamento porque isso não passa pela minha cabeça. Entendo ser um momento delicado esportivamente, mas os jogadores são capazes de reverter esse quadro, como já fizeram nos últimos jogos", afirmou.

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Janikian pretende ajudar a atual gestão antes mesmo de tomar posse. Neste domingo, o presidente eleito se reúne com Osmar Stábile para iniciar o processo de transição e também vai acompanhar a partida contra a equipe gaúcha.

A situação do Corinthians fora de campo também preocupa o novo presidente. Além de uma dívida de quase R$ 3 bilhões, o clube corre o risco de sofrer uma intervenção judicial, solicitada pelo Ministério Público. Janikian disse que pretende conversar com o órgão.

"Preciso tomar contato com o que foi tratado e discutido. A minha posição é de que se trata de algo exagerado. Não entendo que a intervenção seja a solução, mas vou procurar dialogar com o Ministério Público para entender as demandas".

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Antes de responder aos perguntas dos jornalistas em sua primeira entrevista coletiva, Janikian leu uma carta na qual reforçou alguns dos compromissos assumidos durante a campanha, entre eles a realização de uma auditoria nas contas do clube. O dirigente também prometeu transparência na gestão e afirmou que eventuais casos de corrupção serão levados para esfera criminal.

O novo presidente fez um apelo pela união no Corinthians e se colocou à disposição para conversar com os demais candidatos que disputaram a eleição. Janikian também reconheceu a desconfiança da torcida e pediu que seu trabalho seja avaliado ao longo do mandato.

"As pessoas olham com desconfiança, mas o que posso fazer é pedir que deixem o mandato transcorrer. Tudo o que prego e defendo em meu nome e pelo Corinthians será feito. Hoje só posso emitir palavras e promessas; com o tempo, espero que saibam reconhecer e elogiar. Vou trabalhar por essa missão. O Corinthians é muito importante, estou deixando meus negócios para me dedicar ao clube. É resultado de paixão e representa o maior desafio da minha vida", destacou.

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Economista e empresário de 58 anos, Janikian foi eleito com 971 votos, à frente de Rozallah Santoro (694) e José Augusto Mendes (463). O dirigente comandará o Corinthians até o fim de 2029 e terá Antônio Jorge Rachid Júnior e Simone Martins dos Anjos como vice-presidentes.