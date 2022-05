Reavaliação médica do Corinthians confirma subluxação no ombro de Cássio

(via Agência Estado)

Após preocupar os torcedores do Corinthians ao cair no chão com muitas dores no ombro, durante o clássico contra o São Paulo, no domingo, o goleiro Cássio passou por exames na manhã desta segunda-feira. Os procedimentos não detectaram nenhuma lesão séria e apenas confirmaram a hipótese de subluxação, levantada pelos médicos ainda na Neo Química Arena, depois do empate por 1 a 1.

O problema é leve, mas impediu o ídolo corintiano de participar do treinamento específico com os outros goleiros do elenco, nesta manhã, comandados pelos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Dessa forma, não é certo se estará à disposição para enfrentar o Always Ready na quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, novamente no estádio do time alvinegro.

Até sair do gramado, Cássio fez uma grande partida no domingo e foi essencial para evitar que os corintianos sofressem uma derrota inédita para o São Paulo na Neo Química Arena. Quando sentiu o ombro, o escolhido para substituí-lo foi Matheus Donelli, que pode ficar com a vaga na quinta, caso o titular não seja liberado. Ivan também é opção.

Antes de Cássio, o Corinthians vivia certa preocupação com outro ídolo, em situação que já caminha para o desfecho desejado. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o lateral-direito Fagner iniciou, nesta segunda-feira, o processo de transição física. No gramado do CT Joaquim Grava, ele participou de atividades de corrida, passes e cruzamentos, sob o comando do preparador físico Leandro da Silva.

Sem Fagner há cinco jogos, desde o empate sem gols com o Deportivo Cali na Colômbia, Vitor Pereira utilizou Rafael Ramos em algumas oportunidades, mas também apostou em outras alternativas. Contra o São Paulo, escalou o time com três zagueiros e Mantuan fazendo a função de ala.