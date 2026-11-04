Real vira no final e arranca vitória sobre AEK Athenas no fim pela Champions; Liverpool perde

Em um jogo cheio de reviravoltas e com muitas chances desperdiçadas, o Real Madrid fez valer a sua tradição na Champions League e arrancou uma vitória dramática fora de casa nesta quarta-feira, sobre o AEK Athenas, pelo placar de 3 a 2. Valverde, com um belo chute praticamente no último lance, fez o gol que determinou o triunfo.

O time da casa esteve à frente do marcador por duas vezes, mas o gigante espanhol conseguiu reagir, buscou a igualdade, e sacramentou mais uma virada sensacional no principal torneio de clubes da Europa. Assim, a equipe merengue assegurou os 100% de aproveitamento e 12 pontos contabilizados em quatro rodadas. Já o conjunto grego segue com três pontos nas últimas colocações

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Tendo a torcida como grande trunfo para poder enfrentar o Real Madrid, os anfitriões apostaram em um jogo franco no início da partida e balançaram a rede com pouco mais de dez minutos. Koita fez bela jogada individual, driblou Cucurella pela direita e chutou forte para superar o goleiro Courtois e fazer 1 a 0.

O clube merengue, que por pouco não levou o segundo logo depois, só passou a ditar o ritmo do confronto a partir da metade da primeira etapa. Livre na área, Vini Jr tocou no contrapé do goleiro, mas Brignoli salvou com os pés. Logo depois, foi a vez de Bellingham estufar a rede, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

O volume de jogo da equipe de José Mourinho cresceu e, com isso, o AEK Athenas recuou. A estratégia chamou o Real para o campo de ataque. Assim, o empate foi questão de tempo. Com um toque de letra após cruzamento de Cucurella, Bellingham marcou um golaço e decretou o empate aos 31 do primeiro tempo.

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A volta do intervalo apresentou um Real Madrid mais objetivo. Aos dez minutos, com o goleiro batido no lance, Cucurella bateu rasteiro, mas o zagueiro Moukoudi se esticou e conseguiu evitar o segundo gol dos visitantes. Aos poucos, o conjunto grego encaixou a marcação e equilibrou o confronto freando o ímpeto do rival.

Com o contra-ataque à disposição, o improvável aconteceu e o AEK marcou seu segundo gol. Koita fez grande jogada pela esquerda invadiu a área e tocou na medida para Pilo entrar e chutar rasteiro: 2 a 1 aos 30. O time da casa, porém, mal teve tempo de comemorar. Dumfries penetrou pela direita, chutou rasteiro, e Mbappé empatou logo na sequência.

Mourinho lançou mão de Endrick e o Real foi para a pressão. A recompensa veio nos instantes finais. Valverde acertou um belo chute, superou o goleiro Brignoli e sacramentou mais um resultado positivo na Champions com o 3 a 2.

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LIVERPOOL PERDE PARA O FENERBAHÇE

O Liverpool conheceu a sua primeira derrota na Champions League ao ser superado pelo Fenerbahce nesta quarta-feira pelo placar de 3 a 2, em confronto realizado em Istambul. Com o resultado, o time inglês estacionou nos nove pontos enquanto os anfitriões somam cinco pontos.

O Liverpool saiu na frente com um gol da entrada da área. Szoboszlai fez o cruzamento para a segunda trave, mas Brown conseguiu fazer o desvio para evitar a chegada de Van Dijk. A sobra ficou com Nyoni, que bateu de primeira e abriu vantagem de 1 a 0 aos 24 do primeiro tempo.

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A reação dos anfitriões, entretanto, veio rápido. Aos 28 minutos, Greenwood cobrou falta, a bola desviou em Jacquet, que estava na barreira, e enganou o goleiro Alisson. Com o empate de 1 a 1, foi a vez da torcida do Fernerbahçe fazer a festa nas arquibancadas.

No segundo tempo, o Liverpool voltou a marcar e fez 2 a 1 com Isak de cabeça. No entanto donos da casa reagiram em busca da vitória. Aos 27, Brown empatou a partida para os turcos após confusão na área e Muriqi, com um chute no canto, decretou a vitória de 3 a 2.