Real Madrid x Athletic Bilbao: veja horário e onde assistir jogo neste sábado (23)
Jogo marcará também a despedida de Álvaro Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 16:09:13 Editado em 23.05.2026, 16:09:08
Partida acontece no estádio Santiago Bernabéu, em Madri - Foto: Reprodução/Wikipedia
Real Madrid e o Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela última rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir
Disney+ (streaming)
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Escalações prováveis
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Mbappe, Mastantuono. Técnico: Álvaro Arbeloa.
Athletic Bilbao: Padilla; Gorosabel, Yeray, Laporte e Lekue; Rego e Ruiz de Galarreta; Robert Navarro, Unai Gómez e Berenguer; Iñaki Williams. Técnico: Ernesto Valverde.