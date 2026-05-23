Real Madrid x Athletic Bilbao: veja horário e onde assistir jogo neste sábado (23)

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Real Madrid e o Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir

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Escalações prováveis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Mbappe, Mastantuono. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Athletic Bilbao: Padilla; Gorosabel, Yeray, Laporte e Lekue; Rego e Ruiz de Galarreta; Robert Navarro, Unai Gómez e Berenguer; Iñaki Williams. Técnico: Ernesto Valverde.