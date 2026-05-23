Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
LA LIGA

Real Madrid x Athletic Bilbao: veja horário e onde assistir jogo neste sábado (23)

Jogo marcará também a despedida de Álvaro Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 16:09:13 Editado em 23.05.2026, 16:09:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Real Madrid x Athletic Bilbao: veja horário e onde assistir jogo neste sábado (23)
Autor Partida acontece no estádio Santiago Bernabéu, em Madri - Foto: Reprodução/Wikipedia

Real Madrid e o Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir

Disney+ (streaming)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Escalações prováveis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Mbappe, Mastantuono. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Athletic Bilbao: Padilla; Gorosabel, Yeray, Laporte e Lekue; Rego e Ruiz de Galarreta; Robert Navarro, Unai Gómez e Berenguer; Iñaki Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Athletic Bilbao Campeonato Espanhol escalacões Futebol real madrid real madrid x ath. bilbao real madrid x athletic club streaming Disney+
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV