Real Madrid sofre, mas derrota o lanterna Elche com gol no fim e segue perseguição ao Barcelona
Real Madrid sofre, mas derrota o lanterna Elche com gol no fim e segue perseguição ao Barcelona
O Real Madrid foi soberbo e quase sofreu um castigo, nesta terça-feira, em Elche. Depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, a equipe passou a se preservar para o clássico de domingo contra o Atlético de Madri, sofreu o empate e só foi conseguir o gol da vitória, por 3 a 2, aos 46 minutos.
Com o resultado, o Real chega aos mesmos 15 pontos do líder Barcelona, mas disputou uma partida a mais que o rival (6 a 5), que vai jogar nesta quarta-feira contra o Racing Santander. O Elche segue com apenas dois pontos.
Dono de uma das piores defesas do campeonato - eram 13 gols em cinco jogos -, o Elche , empurrado por sua torcida, tentou pressionar o Real, que deixou o adversário se posicionar no campo de ataque, mas esteve pronto para os contragolpes.
O meia turco Guler dominou o meio de campo e, ao lado de Valverde, passou a acionar Mbappé e Vini Jr. Dituro fez boas defesas e evitou que o Real abrisse vantagem logo no início.
Mas o goleiro argentino teve má sorte aos 26 minutos. Guler bateu falta, a bola bateu na trave direita e correu pela linha do gol e bateu na mão do arqueiro indo para dentro. O árbitro apontou gol contra de Dituro.
A partir daí, o Real ajustou a marcação e o aumento da vantagem no placar não demorou. Lançado na direita, Diomandé cruzou na medida para Mbappé fazer o seu sétimo gol no Espanhol. O francês, que chegou a sentir uma lesão na coxa, é o artilheiro isolado da competição. Ele voltaria a marcar aos 41, mas foi flagrado em impedimento pelo VAR.
A impetuosidade do Elche e a preguiça do Real Madrid marcaram o começo do segundo tempo. Depois de Mbappé perder boa chance, o time da casa dominou e criou chances para pelo menos marcar seu 'gol de honra'. Na melhor delas, aos 14 minutos, Martim Neto concluiu com perigo, depois de boa troca de passes dentro da área do Real.
A equipe do técnico José Mourinho só foi assustar de novo os anfitriões aos 20 minutos, quando Vini Jr. concluiu mal uma bela assistência de Guler. O lance fez Mourinho colocar Bellingham e Díaz no lugar de Vini Jr. e Guler.
Aos 26 minutos, foi feita a justiça com o time que buscou o ataque o tempo todo na etapa final. E foi um 'gol sul-americano'. O chileno Cepeda fez grande jogada pela meia esquerda e cruzou para a cabeçada do argentino Osorio fazer o primeiro gol do Elche.
Corajoso, o Elche seguiu no ataque, enquanto o Real parecia já pensar no clássico de domingo contra o Atlético de Madrid. Em mais uma jogada bem armada, Fernando Nino empatou para delírio da torcida, aos 38 minutos.
Desesperado, o Real partiu para o ataque e Mourinho colocou Endrick em campo. O jogo ficou aberto. O público foi à loucura. E aos 46, o talento do Real fez a diferença. Bellingham lançou Mbappé, que rolou para Espi fazer o gol da vitória.