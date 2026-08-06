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Real Madrid ou Barcelona: melhor da Copa, Rodri vira alvo para reforçar gigantes espanhóis

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Melhor jogador do mundo da temporada de 2024, o Rodri está em alta no futebol de seu país natal mesmo defendendo as cores do Manchester City. Eleito o Bola de Ouro da última Copa do Mundo e valorizado pela conquista do título do torneio de seleções com a Espanha, ele está agitando o mercado da bola europeu ao entrar no radar de Real Madrid e Barcelona.

Liderado pelo modus-operandi de seu presidente Florentino Pérez, que busca reeditar uma era de galácticos para colocar novamente a equipe merengue na rota dos títulos, o Real Madrid está um pouco à frente nesta disputa pelo jogador, que já externou sua preferência pela equipe da capital espanhola.

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Segundo o jornal esportivo As, o atleta teria definido que sua saída do City estaria condicionada à uma mudança para o time comandado pelo treinador português José Mourinho, recém-chegado ao CT de Valdebebas. No entanto, os valores surgem como barreira para sacramentar o negócio.

Enquanto o City pede algo em torno de 75 milhões de euros (aproximadamente R$ 486 milhões), os dirigentes espanhóis tentam baixar essas cifras para fechar a transferência de Rodri na casa dos 60 milhões de euros (um valor perto de R$ 389 milhões).

De olho na movimentação no mercado da bola, o Barcelona analisa uma possível mudança de planos do jogador. A lesão de Frenkie de Jong (ruptura do ligamento colateral medils do joelho direito durante a Copa do Mundo) fez o clube aumentar seu campo de observação para reforçar seu elenco.

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Embora a prioridade ainda seja a vinda de Julián Álvarez para o ataque, o clube catalão está atento aos trâmites entre Real e estafe do atleta. Segundo o periódico Mundo Deportivo, o plano seria contratá-lo neste verão europeu, ou no próximo, já sem custos, já que seu contrato termina no fim de junho de 2027.

O noticioso informa ainda que, "se Rodri disser ao clube catalão que o prioriza em relação ao rival de Madri, isso abriria uma importante via para uma possível transferência, que não seria barata, dada a reputação do jogador espanhol".

Além dos dois maiores clubes da Espanha, o meio-campista também alimenta os sonhos de mais duas agremiações gigantes da Europa: Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Resta aguardar agora se o City vai conseguir manter seu astro ou se ele vai ser seduzido por algum outro gigante do continente para continuar mostrando o seu futebol nesta temporada que se inicia.

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