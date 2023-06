Real Madrid oficializa contratação do meia inglês Bellingham

Exatamente uma semana depois de o Borussia Dortmund anunciar a saída de Jude Bellingham, a direção do Real Madrid oficializou a contratação do meio-campista. O anúncio, já esperado, contou até com referência aos Beatles em posts nas redes sociais. O reforço inglês também recebeu as boas-vindas do brasileiro Vinicius Júnior.

continua após publicidade

"O Real Madrid C.F. e o Borussia Dortmund entraram em acordo pela transferência do jogador Jude Bellingham, que permanecerá vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas", anunciou a direção do clube espanhol. O reforço será apresentado nesta quinta-feira, às 7h (horário de Brasília).

O anúncio do Real contou com diversos trechos da música "Hey Jude", dos Beatles, em referência à origem inglesa de Bellingham. "Take a sad song and make it better" (Pegue uma música triste e melhore, em tradução livre) publicou o clube entre um vídeo e outro do meia e outras menções à famosa música ("Na na na nananana, nannana").

continua após publicidade

Também pelas redes, Vini Jr. celebrou a chegada do seu potencial parceiro de ataque no Real. "Seja bem-vindo ao melhor time do mundo", disse o atacante brasileiro.

O Real não divulgou as cifras envolvidas na negociação, mas o Borussia revelou a venda por 103 milhões de euros (cerca de R$ 542,8 milhões), mais variáveis em bônus que podem chegar a R$ 162 milhões.

Aos 19 anos, Bellingham chega para ser opção aos veteranos Luka Modric e Toni Kroos no meio, com possibilidade de atuar ainda mais avançado formando trio com os brasileiros Rodrygo e Vini Jr. A saída de quatro jogadores do setor ofensivo, Benzema, Asensio, Hazard e Mariano Díaz deu respiro nos cofres do clube para o investimento.

continua após publicidade

O meia inglês se tornou o segundo reforço mais caro da história do Real Madrid, atrás apenas do meia belga Eden Hazard (115 milhões de euros). Ele superou até mesmo Cristiano Ronaldo, o quarto desta lista: 94 milhões de euros. O atacante galês Gareth Bale é o terceiro (100 milhões de euros).

Bellingham se destacou na Copa do Mundo de 2022, no Catar, com a camisa da seleção inglesa. Desde dezembro, ele vinha sendo especulado nos grandes da Europa. Um dos primeiros a demonstrar interesse foi o Liverpool, que acabou desistindo nos últimos meses. Manchester City e Bayern de Munique também teriam entrado na disputa.

Siga o TNOnline no Google News