Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Real Madrid oficializa a chegada e técnico José Mourinho assina com o clube até 2029

Escrito por Fábio Hecico (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 16:38:00 Editado em 11.06.2026, 16:49:05
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O técnico José Mourinho está oficialmente de volta ao Real Madrid após 13 anos de sua primeira passagem. Special One, como o comandante é chamado, assinou contrato por três temporadas, até julho de 2029, e desembarca na Espanha com a missão de reestruturar o time após temporada sem títulos.

A contratação do português era uma das promessas de campanha do presidente Florentino Pérez, eleito no domingo. Ele substitui Álvaro Arbeloa, comunicado no começo da semana que não seguiria no cargo - o ex-jogador havia assumido no meio da temporada após demissão de Xabi Alonso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O Conselho de Administração do Real Madrid C.F., reunido nesta quinta-feira, 11 de junho, e presidido por Florentino Pérez, aprovou a contratação de José Mourinho como treinador da equipe principal pelas próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029", oficializou o clube.

O treinador português assume as funções antes mesmo do fim da Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México. O início da pré-temporada do clube merengue está agendado para o dia 13 de julho, enquanto a final do Mundial ocorre apenas no dia 19.

Mourinho dirigiu o Real Madrid entre 2010 e 2013 e somou três títulos, o principal deles em La Liga de 2011/12. Ainda ergueu os troféus da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PAPA LEÓN XIV SE TORNA MEMBRO HONORÁRIO DO CLUBE

Mais cedo, a diretoria do Real Madrid comunicou que o Papa León XIV foi nomeado Membro Honorário, a mais alta distinção concedida pelo clube. ""O Real Madrid mostra desta maneira sua admiração e reconhecimento a uma figura universal que representa bilhões de pessoas e que promove a paz, a solidariedade e a justiça no mundo", escreveu o Real.

"Sua visita ao Estádio Santiago Bernabéu, em 8 de junho de 2026, foi uma honra para o Real Madrid e permanecerá para sempre como um dos momentos mais emocionantes da nossa história."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol José Mourinho La Liga real madrid
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV