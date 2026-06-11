Real Madrid oficializa a chegada e técnico José Mourinho assina com o clube até 2029

O técnico José Mourinho está oficialmente de volta ao Real Madrid após 13 anos de sua primeira passagem. Special One, como o comandante é chamado, assinou contrato por três temporadas, até julho de 2029, e desembarca na Espanha com a missão de reestruturar o time após temporada sem títulos.

A contratação do português era uma das promessas de campanha do presidente Florentino Pérez, eleito no domingo. Ele substitui Álvaro Arbeloa, comunicado no começo da semana que não seguiria no cargo - o ex-jogador havia assumido no meio da temporada após demissão de Xabi Alonso.

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"O Conselho de Administração do Real Madrid C.F., reunido nesta quinta-feira, 11 de junho, e presidido por Florentino Pérez, aprovou a contratação de José Mourinho como treinador da equipe principal pelas próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029", oficializou o clube.

O treinador português assume as funções antes mesmo do fim da Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México. O início da pré-temporada do clube merengue está agendado para o dia 13 de julho, enquanto a final do Mundial ocorre apenas no dia 19.

Mourinho dirigiu o Real Madrid entre 2010 e 2013 e somou três títulos, o principal deles em La Liga de 2011/12. Ainda ergueu os troféus da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

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PAPA LEÓN XIV SE TORNA MEMBRO HONORÁRIO DO CLUBE

Mais cedo, a diretoria do Real Madrid comunicou que o Papa León XIV foi nomeado Membro Honorário, a mais alta distinção concedida pelo clube. ""O Real Madrid mostra desta maneira sua admiração e reconhecimento a uma figura universal que representa bilhões de pessoas e que promove a paz, a solidariedade e a justiça no mundo", escreveu o Real.

"Sua visita ao Estádio Santiago Bernabéu, em 8 de junho de 2026, foi uma honra para o Real Madrid e permanecerá para sempre como um dos momentos mais emocionantes da nossa história."