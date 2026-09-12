Real Madrid faz 3 no 1º tempo, para no 2º, vê Rayo pressionar, mas goleia de novo no Espanhol

Com uma atuação irregular, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano, por 4 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe do técnico José Mourinho chega aos mesmos 12 pontos do líder Barcelona, que joga neste domingo contra o Levante. O Rayo segue com apenas quatro pontos, perto da zona de rebaixamento.

O Rayo começou a partida pressionando a saída de bola do Real. Valente, arriscou com Pedro Diaz do meio de campo, aos cinco minutos, mas Courtois mostrou estar atento. Aos nove, foi a vez de Tsitaishvili testar o goleiro belga.

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O Real sentiu que precisava ir ao ataque. Para superar a barreira defensiva do adversário, Vini Jr. e Valverde arriscaram de fora da área, mas erraram.

Os lances serviram para entusiasmar o time e a torcida do Real. E o primeiro gol não demorou a sair. Carreras foi derrubado por Lejeune dentro da área. Pênalti, que Mbappé cobrou com categoria para abrir o placar, aos 14 minutos.

O gol desestabilizou momentaneamente o Rayo. Lejeune errou na saída de bola, Vini roubou, tocou para Carreras, que tabelou com Mbappé e fez 2 a 0, aos 17 minutos.

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A desvantagem no placar não desanimou o Rayo, que seguiu na busca de jogadas no ataque. Camello forçou Courtois a fazer mais uma defesa. Mas a impetuosidade do Rayo proporcionou espaços para o Real. Aos 35, Vini escapou pela esquerda e cruzou bonito para a finalização de Bellingham: 3 a 0.

O final da primeira etapa ainda reservou bons momentos para os dois lados. Mbappé acertou forte chute na trave esquerda de Audero, enquanto Courtois precisou se esforçar para evitar o gol de López, em belo chute de longe.

Enganou-se quem achou que o Rayo estava acabado. O time do técnico Beñat San José Gil, que tem trabalhos no futebol sul-americano, manteve a coragem na etapa final e no primeiro minuto acertou a trave de Courtois.

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Depois, eu uma saída errada de bola de Vini Jr., Camello fez o primeiro gol dos visitantes, o sexto dele no campeonato. O Real não reagiu e o zagueiro Lejeune focou Courtois a mais uma difícil defesa. O técnico José Mourinho demonstrou sua insatisfação com o desempenho da equipe merengue, que viu o adversário criar mais uma chance para diminuir o placar.

O Real foi criar chances em bolas paradas, mas o goleiro Audero fez duas boas defesas em cabeçadas de Dumfries e Rudiger. O time melhorou com a entrada de Guler no meio de campo, aumentando posse de bola. Em um passe do meia, Mbappé quase fez o quarto. Aos 46, o francês completou corretamente um contra-ataque: 4 a 1. Sexto gol do camisa 10, artilheiro do campeonato com Camello e Raphinha, do Barcelona.

Daí até o final da partida, os times ainda criaram mais chances de gol, mas o placar ficou inalterado.

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OUTROS RESULTADOS

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Osasuna 0 x 2 Espanyol

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Athletic Bilbao 1 x 1 Elche