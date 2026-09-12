Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Real Madrid faz 3 no 1º tempo, para no 2º, vê Rayo pressionar, mas goleia de novo no Espanhol

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com uma atuação irregular, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano, por 4 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe do técnico José Mourinho chega aos mesmos 12 pontos do líder Barcelona, que joga neste domingo contra o Levante. O Rayo segue com apenas quatro pontos, perto da zona de rebaixamento.

O Rayo começou a partida pressionando a saída de bola do Real. Valente, arriscou com Pedro Diaz do meio de campo, aos cinco minutos, mas Courtois mostrou estar atento. Aos nove, foi a vez de Tsitaishvili testar o goleiro belga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Real sentiu que precisava ir ao ataque. Para superar a barreira defensiva do adversário, Vini Jr. e Valverde arriscaram de fora da área, mas erraram.

Os lances serviram para entusiasmar o time e a torcida do Real. E o primeiro gol não demorou a sair. Carreras foi derrubado por Lejeune dentro da área. Pênalti, que Mbappé cobrou com categoria para abrir o placar, aos 14 minutos.

O gol desestabilizou momentaneamente o Rayo. Lejeune errou na saída de bola, Vini roubou, tocou para Carreras, que tabelou com Mbappé e fez 2 a 0, aos 17 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A desvantagem no placar não desanimou o Rayo, que seguiu na busca de jogadas no ataque. Camello forçou Courtois a fazer mais uma defesa. Mas a impetuosidade do Rayo proporcionou espaços para o Real. Aos 35, Vini escapou pela esquerda e cruzou bonito para a finalização de Bellingham: 3 a 0.

O final da primeira etapa ainda reservou bons momentos para os dois lados. Mbappé acertou forte chute na trave esquerda de Audero, enquanto Courtois precisou se esforçar para evitar o gol de López, em belo chute de longe.

Enganou-se quem achou que o Rayo estava acabado. O time do técnico Beñat San José Gil, que tem trabalhos no futebol sul-americano, manteve a coragem na etapa final e no primeiro minuto acertou a trave de Courtois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois, eu uma saída errada de bola de Vini Jr., Camello fez o primeiro gol dos visitantes, o sexto dele no campeonato. O Real não reagiu e o zagueiro Lejeune focou Courtois a mais uma difícil defesa. O técnico José Mourinho demonstrou sua insatisfação com o desempenho da equipe merengue, que viu o adversário criar mais uma chance para diminuir o placar.

O Real foi criar chances em bolas paradas, mas o goleiro Audero fez duas boas defesas em cabeçadas de Dumfries e Rudiger. O time melhorou com a entrada de Guler no meio de campo, aumentando posse de bola. Em um passe do meia, Mbappé quase fez o quarto. Aos 46, o francês completou corretamente um contra-ataque: 4 a 1. Sexto gol do camisa 10, artilheiro do campeonato com Camello e Raphinha, do Barcelona.

Daí até o final da partida, os times ainda criaram mais chances de gol, mas o placar ficou inalterado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OUTROS RESULTADOS

Racing Santander 2 x 1 Alavés

Osasuna 0 x 2 Espanyol

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Athletic Bilbao 1 x 1 Elche

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Espanhol Futebol Rayo Vallecano real madrid
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV