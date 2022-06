Real Madrid estende contrato de Modric por mais uma temporada

(via Agência Estado)

Eleito o melhor do mundo em 2018, o volante Luka Modric estendeu seu vínculo com o Real Madrid por mais uma temporada. O jogador croata, que vinha contrato somente até o fim deste mês, assinou novo acordo até junho de 2023, ampliando sua já longa trajetória pela equipe espanhola.

Mesmo longe do auge, Modric segue importante no meio-campo madrilenho. Após atuações irregulares ao longo da última temporada europeia, o jogador de 36 anos fez apresentações decisivas tanto nas semifinais quanto na final da Liga dos Campeões, quando o Real venceu o Liverpool por 1 a 0 e faturou o troféu pela 14ª vez.

Com a renovação, Modric vai completar 11 anos de clube ao fim da próxima temporada. Neste período, o croata se consolidou como titular absoluto e levantou inúmeros troféus. Só da Liga dos Campeões, foram cinco. Ele participou ainda da conquista de quatro títulos do Mundial de Clubes da Fifa, três do Campeonato Espanhol e um da Copa do Rei.

Neste período, ele também brilhou com a seleção da Croácia. Considerado por muitos como o melhor jogador da história do país, o volante foi eleito o melhor do mundo em 2018, tanto pela Fifa quanto pela revista France Football, que lhe concedeu a sonhada Bola de Ouro, por conta das performances tanto no Real quanto pela seleção croata, pela qual foi vice-campeão mundial na Copa da Rússia, há quatro anos.

Revelado pelo Dínamo de Zagreb, Modric se destacou no futebol mundial com a camisa do Tottenham, na Inglaterra, entre 2008 e 2012, quando se transferiu para o Real Madrid, no qual reforçou uma equipe recheada de craques, como Toni Kroos, Marcelo e Cristiano Ronaldo.