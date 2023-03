Real Madrid empata sem gols com o Betis e fica a nove pontos do líder Barcelona

(via Agência Estado)

O Real Madrid não esteve em uma grande noite neste domingo. Com um futebol apagado de suas principais estrelas, ficou apenas no empate sem gols diante do Betis, no estádio Benito Villamarín, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado deixou o time merengue ainda mais longe da briga pelo título, agora a nove pontos do Barcelona, que venceu o Valencia, por 1 a 0, também neste domingo. Já são dois empates consecutivos na competição.

O Betis, por sua vez, conquistou um ponto importante na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time é o quinto colocado, com 41 pontos, três atrás do Real Sociedad, em quarto. Em terceiro, o Atlético de Madrid tem 45.

No primeiro tempo, o Real Madrid mostrou que não encontraria dificuldade em superar o adversário neste domingo. Logo aos 11 minutos, após cobrança de falta de Benzema, Rüdiger desviou para o fundo das redes. O árbitro, no entanto, com ajuda do VAR, anulou o lance e pegou mão do jogador merengue.

O Real apostou na velocidade e na ginga de Vinícius Júnior e Rodrygo, abertos pelos lados. Mas voltou a ameaçar mesmo aos 31 minutos, quando Valverde aproveitou a sobra e jogou rente ao travessão. Já o Betis não conseguiu atacar e se preocupou mais em se defender do rival.

No segundo tempo, o Real encontrou mais dificuldade em superar o Bétis, mesmo assim, criou algumas oportunidades, principalmente com Benzema. O francês, logo aos três minutos, recebeu de Vinícius Júnior, mas parou na defesa de Bravo. A resposta foi com Iglesias, que saiu de frente para o gol, mas parou na defesa espetacular de Courtois.

O jogo acabou caindo de produção e ficou muito disputado no meio de campo, melhor para o Betis que acabou conseguindo anular o Real Madrid e por muito pouco não venceu com uma tentativa de Luiz Henrique, que passou bem perto do gol, nos acréscimos.

Ainda neste domingo, Rayo Vallecano (7º) ficou no empate sem gols com o Athletic Bilbao (8º), no estádio Vallecas.