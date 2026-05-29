Real Madrid é o clube mais valioso do mundo pelo 5º ano seguido: R$ 47,9 bilhões
O Real Madrid segue no topo do futebol também fora das quatro linhas. Pelo quinto ano consecutivo, o clube espanhol foi apontado pela revista Forbes como a equipe mais valiosa do planeta, agora estimada em US$ 9,5 bilhões (cerca de R$ 47,9 bilhões).
Mesmo sem repetir o sucesso esportivo recente e ficando atrás do Barcelona em campanhas nacionais nas últimas temporadas, o clube merengue mantém ampla liderança no cenário financeiro. Segundo o levantamento divulgado nesta semana, a diferença para o segundo colocado chega a US$ 2 bilhões.
O Barcelona ocupa a vice-liderança da lista, avaliado em US$ 7,5 bilhões, enquanto o Manchester United fecha o pódio, com US$ 7,2 bilhões. O ranking evidencia a força econômica da Premier League, que colocou 11 representantes entre os 30 primeiros.
A Forbes destaca que o Real Madrid registrou receita de US$ 1,27 bilhão na temporada 2024/25 - crescimento de 12% em comparação ao ciclo anterior. O valor se tornou um novo recorde para um clube de futebol e superou até mesmo os US$ 1,23 bilhão faturados pelo Dallas Cowboys, tradicional franquia da NFL.
Além do domínio espanhol no topo, a lista mostra forte presença da MLS, que aparece com sete equipes no top 30. A Serie A italiana colocou quatro clubes, enquanto Bundesliga e LaLiga aparecem com três representantes cada. França e Portugal contam com apenas um time na relação.
Segundo a publicação norte-americana, os valores de mercado são calculados a partir de fatores como receitas operacionais, contratos de transmissão, estrutura de estádios, acordos comerciais e múltiplos financeiros.
VEJA O RANKING DOS 30 CLUBES MAIS VALIOSOS DO MUNDO EM 2026:
1º - Real Madrid (Espanha): US$ 9,5 bilhões
2º - Barcelona (Espanha): US$ 7,5 bilhões
3º - Manchester United (Inglaterra): US$ 7,2 bilhões
4º - Liverpool (Inglaterra): US$ 6,2 bilhões
5º - Paris Saint-Germain (França): US$ 5,8 bilhões
6º - Bayern de Munique (Alemanha): US$ 5,7 bilhões
7º - Manchester City (Inglaterra): US$ 5,5 bilhões
8º - Arsenal (Inglaterra): US$ 5,4 bilhões
9º - Chelsea (Inglaterra): US$ 4,2 bilhões
10º - Tottenham (Inglaterra): US$ 3 bilhões
11º - Atlético de Madrid (Espanha): US$ 2,95 bilhões
12º - Juventus (Itália): US$ 2,4 bilhões
13º - Borussia Dortmund (Alemanha): US$ 2,2 bilhões
14º - Milan (Itália): US$ 1,85 bilhão
15º - Inter de Milão (Itália): US$ 1,8 bilhão
16º - Aston Villa (Inglaterra): US$ 1,4 bilhão
17º - Inter Miami (Estados Unidos): US$ 1,35 bilhão
18º - LAFC (Estados Unidos): US$ 1,32 bilhão
19º - Newcastle (Inglaterra): US$ 1,25 bilhão
20º - LA Galaxy (Estados Unidos): US$ 1,08 bilhão
21º - New York City (Estados Unidos): US$ 1,02 bilhão
22º - Atlanta United (Estados Unidos): US$ 1 bilhão
23º - Benfica (Portugal): US$ 960 milhões
24º - Roma (Itália): US$ 940 milhões
25º - Everton (Inglaterra): US$ 930 milhões
26º - Fulham (Inglaterra): US$ 920 milhões
27º - Brighton (Inglaterra): US$ 910 milhões
28º - Stuttgart (Alemanha): US$ 880 milhões
29º - Seattle Sounders (Estados Unidos): US$ 860 milhões
30º - Austin FC (Estados Unidos): US$ 855 milhões
Em média, os 30 clubes listados têm valuation de US$ 2,9 bilhões, número superior ao registrado no levantamento anterior e reflexo do crescimento das receitas comerciais, dos investimentos em infraestrutura e do avanço de investidores internacionais no mercado do futebol.