Real Madrid e Mourinho detonam árbitro após derrota em clássico: ?Foi tudo muito estranho?*

O Real Madrid se posicionou contra a arbitragem após o clássico deste domingo (20), diante do Atlético de Madrid, no Riyadh Air Metropolitano, que terminou com vitória dos mandantes por 2 a 1. Em um relato do jogo divulgado em seu site oficial, o clube detonou o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias pelas não expulsões de Cuti Romero e Kang-In Lee.

"O Real Madrid perdeu um dérbi no Estádio Metropolitano, marcado pela péssima arbitragem de Ortiz Arias, que não expulsou Cuti Romero no primeiro tempo por pisar no joelho de Bellingham (apesar de ter revisado o lance no monitor) e Kang-In Lee por pisar no tornozelo esquerdo de Valverde. Ambas as decisões se provaram decisivas, e a partida acabou sendo decidida no segundo tempo a favor do Atlético".

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Quem também atacou a arbitragem após a partida foi o técnico José Mourinho, durante a coletiva de imprensa. O treinador português mostrou uma foto com os possíveis lances de expulsão e criticou a decisão do juiz e do VAR na partida.

"Poderíamos economizar a coletiva porque a história do jogo está aqui (mostrando as fotos). São dois cartões vermelhos claros. As dificuldades que tivemos depois, onze contra dez, podemos imaginar o que seriam cinquenta minutos onze contra nove. Portanto, devo limitar-me a abraçar meus jogadores, que deram tudo e fizeram um primeiro tempo com muita classe e personalidade".

O comandante aproveitou também para cutucar os adversários. "Depois, quem deve estar feliz, obviamente além do pessoal do Atlético, porque levaram os pontos, é o comitê de designação arbitral".

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"Foi tudo muito estranho. A primeira coisa é que uma semana antes do jogo já sabia quem era o árbitro, quando, segundo me dizem, é 24 horas antes. Uma semana antes já conheciam o árbitro". "O pobre veio aqui e não conseguiu lidar com a pressão, que eu chamo de pressão dos anos 80, que já se vê muito pouco hoje".

Além das não expulsões do Atlético de Madrid, a comissão técnica do Real Madrid viu o zagueiro Dean Huijsen recebendo o cartão vermelho no início da segunda etapa. O defensor derrubou o argentino Giuliano Simeone dentro da área e o árbitro assinalou apenas o pênalti e cartão amarelo em um primeiro momento.

Após ser chamado pelo VAR, o árbitro alterou a marcação e deixou a equipe visitante com dez jogadores em campo. Na cobrança, o lateral-esquerdo Grimaldo converteu e abriu o placar no Riyadh Air Metropolitano. O canadense Jonathan David aumentou o placar pouco depois e o Real conseguiu descontar no final da partida com o zagueiro Rüdiger.