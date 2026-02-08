Real Madrid derrota Valencia pela La Liga com gol de Mbappé; Antony marca em triunfo do Betis

O Real Madrid não teve dificuldades para derrotar o Valencia, por 2 a 0, neste domingo (08), em pleno estádio de Mestalla, pela La Liga. A equipe galática marcou dois gols na segunda etapa, nos pés de Álvaro Carreras e Kyllian Mbappé, e conseguiu manter a perseguição ao líder Barcelona, que está apenas um ponto à frente do time madrilenho.

Por outro lado, o Valencia continua seu calvário no campeonato nacional e se mantém na 17ª colocação, apenas uma à frente da zona de rebaixamento. A equipe perdeu as duas últimas partidas e pode terminar a rodada no descenso, caso Rayo Vallecano derrote o Real Oviedo, em partida que foi adiada devido ao mau estado do gramado do estádio de Vallecas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O próximo compromisso da equipe de Álvaro Arbeloa pela La Liga será no próximo sábado (14), às 17h, no Santiago Bernabéu, contra o Real Sociedad. Já os blanquinegros têm o Dérbi local contra o Levante, às 14h30 do próximo domingo (15), no estádio Cidade de Valência.

O primeiro tempo no estádio Mestalla teve predomínio do time visitante, com o Real Madrid finalizando seis vezes ao gol defendido por Dimitrievski. Em um dos lances, o jovem Arda Güler aproveitou a cobrança de escanteio rápida, invadiu a área e chutou com perigo. A bola desviou e assustou a equipe mandante.

Já o francês Kylian Mbappé obrigou o goleiro do Valência a fazer ótima defesa, após receber passe na área do uruguaio Valverde. O camisa 10 também foi responsável por deixar o jovem lateral David Jiménez livre na área. O defensor chutou forte e o arqueiro fez outra intervenção importante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda etapa, o Valência começou com mais vontade e conseguiu criar algumas boas jogadas nos pés de Danjuma. No entanto, quem inaugurou o placar foram os merengues, aos 19 minutos, com Álvaro Carreras, que fez ótima jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e chutou entre as pernas do defensor para finalmente derrotar Dimitrievski.

A resposta dos mandantes veio aos 25 minutos, com Lucas Beltrán carimbando a trave direita de Courtois. Mesmo com o susto, o Real Madrid não teve dificuldades para segurar o placar no Mestalla, e conseguiu ampliar o resultado aos 45 minutos, após Brahim Díaz receber dentro da área e apenas rolar para o francês Mbappé fazer seu 23º gol nesta edição da La Liga.

BÉTIS VENCE COM GOL DE ANTONY

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros quatro jogos foram realizados neste domingo pela principal liga da Espanha. O Getafe foi até o estádio Mendizorrotza e derrotou o Alavés, por 2 a 0. Já o Athletic de Bilbao recebeu o Levante, no San Mamés, e venceu por 4 a 2. O Real Betis foi até o Metropolitano, em Madrid, e derrotou o Atlético, por 1 a 0, com gol do brasileiro Antony. Enquanto Sevilla e Girona ficaram no empate, por 1 a 1, no Ramón Sánchez Pizjuán.