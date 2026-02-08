Real Madrid derrota Valencia pela La Liga com gol de Mbappé; Antony marca em triunfo do Betis
O Real Madrid não teve dificuldades para derrotar o Valencia, por 2 a 0, neste domingo (08), em pleno estádio de Mestalla, pela La Liga. A equipe galática marcou dois gols na segunda etapa, nos pés de Álvaro Carreras e Kyllian Mbappé, e conseguiu manter a perseguição ao líder Barcelona, que está apenas um ponto à frente do time madrilenho.
Por outro lado, o Valencia continua seu calvário no campeonato nacional e se mantém na 17ª colocação, apenas uma à frente da zona de rebaixamento. A equipe perdeu as duas últimas partidas e pode terminar a rodada no descenso, caso Rayo Vallecano derrote o Real Oviedo, em partida que foi adiada devido ao mau estado do gramado do estádio de Vallecas.
O próximo compromisso da equipe de Álvaro Arbeloa pela La Liga será no próximo sábado (14), às 17h, no Santiago Bernabéu, contra o Real Sociedad. Já os blanquinegros têm o Dérbi local contra o Levante, às 14h30 do próximo domingo (15), no estádio Cidade de Valência.
O primeiro tempo no estádio Mestalla teve predomínio do time visitante, com o Real Madrid finalizando seis vezes ao gol defendido por Dimitrievski. Em um dos lances, o jovem Arda Güler aproveitou a cobrança de escanteio rápida, invadiu a área e chutou com perigo. A bola desviou e assustou a equipe mandante.
Já o francês Kylian Mbappé obrigou o goleiro do Valência a fazer ótima defesa, após receber passe na área do uruguaio Valverde. O camisa 10 também foi responsável por deixar o jovem lateral David Jiménez livre na área. O defensor chutou forte e o arqueiro fez outra intervenção importante.
Na segunda etapa, o Valência começou com mais vontade e conseguiu criar algumas boas jogadas nos pés de Danjuma. No entanto, quem inaugurou o placar foram os merengues, aos 19 minutos, com Álvaro Carreras, que fez ótima jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e chutou entre as pernas do defensor para finalmente derrotar Dimitrievski.
A resposta dos mandantes veio aos 25 minutos, com Lucas Beltrán carimbando a trave direita de Courtois. Mesmo com o susto, o Real Madrid não teve dificuldades para segurar o placar no Mestalla, e conseguiu ampliar o resultado aos 45 minutos, após Brahim Díaz receber dentro da área e apenas rolar para o francês Mbappé fazer seu 23º gol nesta edição da La Liga.
BÉTIS VENCE COM GOL DE ANTONY
Outros quatro jogos foram realizados neste domingo pela principal liga da Espanha. O Getafe foi até o estádio Mendizorrotza e derrotou o Alavés, por 2 a 0. Já o Athletic de Bilbao recebeu o Levante, no San Mamés, e venceu por 4 a 2. O Real Betis foi até o Metropolitano, em Madrid, e derrotou o Atlético, por 1 a 0, com gol do brasileiro Antony. Enquanto Sevilla e Girona ficaram no empate, por 1 a 1, no Ramón Sánchez Pizjuán.