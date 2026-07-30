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Real Madrid contrata artilheiro da seleção espanhola sub-20 e Endrick volta a ficar sob pressão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 18:57:00 Editado em 30.07.2026, 19:07:59
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Endrick parece não ter paz no Real Madrid, no qual quer mostrar seu valor para José Mourinho de olho na seleção brasileira. Nesta quinta-feira, pouco tempo depois de sair a notícia da venda de Gonzalo García ao Fulham, abrindo espaço ao brasileiro, o clube oficializou a chegada de Carlos Espí, da seleção de base espanhola, novamente pressionando o ex-Palmeiras.

"Real Madrid CF e o Levante UD chegaram a um acordo para a transferência do jogador Carlos Espí, que ficará vinculado ao nosso clube pelas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2031", anunciou o Real Madrid.

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O reforço foi eleito na temporada passada o melhor jogador sub-23 de LaLiga e chega sob o respaldo de ser goleador, mesmo com pouca idade. Com Mbappé garantido no ataque de José Mourinho, que em breve terá o retorno de Rodrygo, se recuperando de lesão, a briga por uma vaga na reserva se torna maior e Espí vira um concorrente para Endrick.

"Com 21 anos, Carlos Espí já disputou três temporadas no Levante, durante as quais participou de 66 partidas e marcou 20 gols. Carlos Espí é jogador internacional pela Espanha nas categorias sub-19 e sub-20", destacou os merengues, empolgados com o reforço.

Depois de ter pouco espaço com Carlo Ancelotti no Real Madrid, Endrick fez bom trabalho emprestado ao Lyon, da França, no qual anotou muitos gols e distribuiu assistências. De volta à Espanha, o brasileiro treina há dois dias com o grupo e ainda tenta convencer Mourinho de que merece oportunidade.

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Na Espanha, alguns veículos de comunicação importantes como o jornal Marca já informam que o clube estuda novo empréstimo do brasileiro, mesmo a contragosto do jogador.

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