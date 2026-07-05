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Real Madrid confirma a contratação de Dumfries, ex-Inter de Milão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 05.07.2026, 09:08:00 Editado em 05.07.2026, 09:17:04
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O lateral-direito Denzel Dumfries foi anunciado pelo Real Madrid na manhã deste domingo (05). Aos 30 anos, o defensor vestia as cores da Inter de Milão e assinou por quatro temporadas. Os valores da negociação não foram divulgados, mas a multa do jogador com o time italiano era de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 119 milhões).

Com a nova contratação, o clube supre a saída do experiente Dani Carvajal, que teve o contrato encerrado após duas décadas de serviços prestados. O holandês disputará posição com Trent Alexander-Arnold, que ainda não conseguiu repetir os bons momentos da época de Liverpool.

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Dumfries estava com a seleção holandesa na disputa da Copa do Mundo, mas foram eliminados por Marrocos na fase de 16 avos, na última segunda-feira (29). O lateral-direito participou de todos os minutos da Holanda na competição e conseguiu distribuir duas assistências na partida contra a Suécia.

A nova contratação do Real Madrid ficou cinco temporadas na Inter de Milão e conquistou oito títulos nesse período, incluindo dois Campeonatos Italianos. Foram 207 partidas, 27 gols anotados e 22 assistências. Antes do gigante italiano, ele também defendeu o Sparta Rotterdam, Heerenveen e PSV, todos na Holanda.

O clube espanhol já havia anunciado outros três atletas: o lateral-esquerdo Marc Cucurella (ex-Chelsea), o meia Bernardo Silva (ex-Manchester City) e o zagueiro Ibrahima Konaté (ex-Liverpool). Além disso, o técnico José Mourinho foi confirmado e retorna ao time após 13 anos.

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