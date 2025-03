Real Madrid bate o Girona com gols de Modric e Vinicius Júnior e volta a vencer no Espanhol

Contando com estrelas como Mbappé, Rodrigo e Vinicius Júnior, o Real Madrid dominou o Girona e venceu por 2 a 0, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, encerrando uma série de três partidas sem triunfo no Campeonato Espanhol. O resultado foi suficiente para levar a equipe do técnico Carlo Ancelotti aos mesmos 54 pontos do Barcelona e impedir que o rival se distanciasse na liderança da competição. O Girona soma 31 pontos, no meio da tabela.

O time da casa apresentou maior volume de jogo e pressionou desde os primeiros minutos, mas encontrou um adversário bem postado taticamente e organizado defensivamente. A equipe da capital desperdiçou oportunidades de abrir o placar com Vinicius, Rodrygo, Brahim, Modric e Mbappé, mas a maioria das jogadas era interceptada antes das finalizações.

A equipe do técnico Michel Muñoz estava concentrado em impedir o gol dos mandantes, mas também se arriscava à frente. Courtois precisou se esticar para salvar chutes de Arnau, Tsygankov e, principalmente, um à queima-roupa de Van de Beek. O Real Madrid só conseguiu chegar ao gol aos 40 minutos, quando Rodrygo cobrou escanteio, a zaga afastou e Modric, de fora da área, dominou a bola no peito, pegou "na veia" para acertar o ângulo esquerdo de Gazzaniga.

O panorama da partida pouco mudou no segundo tempo. O Real tinha o controle do jogo, mas encontrava dificuldades para penetrar na defesa do Girona, que, por sua vez, já não conseguia produzir ofensivamente. Aos 12 minutos, Vini Júnior carimbou o travessão de Gazzaniga, o time da casa criou outras boas chances, mas a bola insistia em não entrar.

De tanto insistir, aos 37 minutos, Vinicius Júnior e Mbappé tabelaram desde o meio de campo e o francês deixou o brasileiro na cara de Gazzaniga para tocar no canto direito do goleiro e ampliar a vantagem: 2 a 0. Nos acréscimos, Endrick, que havia acabado de entrar, deixou Mbappé na cara do gol, mas o francês perdeu a chance de marcar o terceiro da equipe da casa.

Na 26ª rodada, o Real Madrid visita o Bétis no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, no sábado, às 14h30 (horário de Brasília). Mais cedo, às 10h, o Girona recebe o Celta de Vigo.

GOLEADA E REVOLTA

O Valladolid, equipe que tem como proprietário o ex-atacante brasileiro Ronaldo, não para de dar más notícias à sua torcida. O lanterna do Espanhol vinha de uma sequência de cinco derrotas seguidas na competição e, neste domingo, sofreu uma humilhante derrota por 7 a 1 para o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés, em Bilbao.

Os torcedores já vinham pedindo a saída de Ronaldo do comando do clube e, após o resultado, voltaram a se manifestar com irritação nas redes sociais. Com 13 rodadas a serem disputadas na competição nacional, o Valladolid aparece com 15 pontos, na última colocação, oito pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Las Palmas.

No início do ano, Ronaldo Fenômeno havia voltado a ser alvo de protesto após derrota por 3 a 0 para o Real Madrid. "Vai embora, vá logo", "Onde está o presidente?", "Vá para casa", foram algumas das frases direcionadas ao brasileiro em faixas e cânticos ao longo da partida, no estádio José Zorrilla, casa do Valladolid.

Ronaldo declarou em abril de 2024 que, depois de vender sua parte na SAF do Cruzeiro, faria o mesmo com o Valladolid. O ex-jogador comprou o clube em 2018 por 30 milhões de euros e é dono de 82% das ações da agremiação. A relação dele com a torcida sempre foi marcada por insatisfações, em meio a dois rebaixamentos no Espanhol. Ronaldo chegou a ser chamado de mentiroso e teve sua gestão questionada: "Cadê o dinheiro?", cobraram os torcedores.

Eles se revoltaram ainda mais depois que o dirigente decidiu mudar o escudo do clube, em junho de 2023. No fim daquele ano, quando o time iniciou com uma série de derrotas sua jornada na segunda divisão, os torcedores perderam de vez a paciência: "Cinco anos de mentiras. À beira do abismo", exclamaram em uma faixa.

Ronaldo teria esperado a volta do Valladolid à primeira divisão da liga nacional, no meio de 2024, para vender o clube com valorização. Segundo o jornal As, no entanto, o brasileiro tem enfrentado dificuldades em encontrar compradores.