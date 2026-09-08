Real Madrid aproveita 'presentes' da Inter de Milão e larga na Champions com vitória sem brilho

O Real Madrid de José Mourinho ainda está longe de encantar na temporada. Nesta terça-feira, na abertura da Champions League, o maior vencedor da competição, com 15 "Orelhudas", aproveitou dois presentes da defesa da Inter de Milão para ganhar, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, em dia de apresentação sem brilho, pressão italiana e Courtois decisivo.

Mbappé e Valverde anotaram os gols merengues ainda na primeira etapa, aproveitando falhas bisonhas da Inter de Milão. A defesa 'entregou' o primeiro ao sair jogando errado e o goleiro vacilou no segundo, ao falhar no drible diante do uruguaio. Carlos Augusto anotou o de honra dos italianos na fase final.

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Depois de ficar somente na 11ª colocação na fase de grupos da edição passada - apenas oito avançaram direto -, precisando de complicado playoff com o Benfica para ir às oitavas, o Real Madrid não quer repetir a dose na atual temporada e largar ganhando em casa era de vital importância.

Ainda mais com uma pedreira pela frente na segunda jornada, na qual vai até a casa da embalada Roma, no dia 14 de outubro, logo após a parada para a longa Data Fifa de três rodadas, na qual os europeus jogam pela Liga das Nações.

HOMENAGENS, PRESSÃO ITALIANA E VACILOS

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Antes de a bola rolar, a Uefa premiou Arda Güler, o melhor jovem da edição passada da Champions, e Figo entregou a Chuteira de Ouro para o francês Mbappé, pela artilharia. Os jogadores foram aplaudidos, mas o turco sequer estava uniformizado. Machucado, era um dos três desfalques, ao lado de Camavinga e Bernardo Silva.

Depois de cair em três semifinais dirigindo o Real Madrid na primeira passada, José Mourinho voltou a comandar a equipe na competição descartando pressão, mas com ambição de melhorar o desempenho. Os merengues são os maiores vencedores da Champions com 15 conquistas.

Em um Santiago Bernabéu lotado e festivo, a largada veio com sustos. A Inter de Milão colocou Courtois para trabalhar com apenas dois minutos. O belga espalmou o chute forte de Thuram. Vindo de derrota em LaLiga para o Betis, por 1 a 0, o Real Madrid iniciou a partida acuado e dando a bola aos italianos.

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Sem conseguir criar oportunidades, o Real Madrid ainda viu outros dois lances perigosos da equipe nerazzurri. Em um deles, Courtois mais uma vez salvou, desta vez na batida de Lautaro Martínez.

Mesmo sem produzir nada, os merengues abriram vantagem no placar em presente da defesa oponente. O Real Madrid roubou a bola e Brahim Díaz tocou de primeira para Mbappé mandar longe do goleiro Josep Martínez e igualar os 71 gols do ídolo Raúl na quinta colocação dos artilheiros da Champions League.

Em jogo com muitos candidatos a herói, quem mais se destacava no começo era Courtois. A terceira defesa em apenas 15 minutos veio após bomba de Çalhanoglu na cobrança de falta que tinha destino.

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O dia, contudo, não era da defesa italiana, totalmente desconcentrada no Santiago Bernabéu. Pouco depois de vacilar no gol de Mbappé, voltou a se complicar e Vini Jr. quase amplia aos nova roubada. Aos 22 não teve jeito. O goleiro Josep Martínez não soube o que fazer com a bola recuada e, ao tentar driblar Valverde, viu o uruguaio tocar para o fundo das redes.

Em uma etapa na qual apresentou um futebol pobre, o Real Madrid foi ao descanso com a vantagem de dois gols mais na sorte do que por méritos. Curtis Jones ainda acertou o travessão em boa oportunidade de diminuir para a Inter de Milão, bem melhor ao longo dos 45 minutos.

MILAGRES DE COURTOIS E CONTRAGOLPES DESPERDIÇADOS

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Mbappé poderia dar ainda mais tranquilidade ao Real Madrid na largada da segunda etapa, na qual saiu cara a cara em um chutão Para frente. Mas demorou a finalizar e parou em Martínez.

Courtois, para variar, seguiu intransponível atrás e enfileirando milagres. Em apenas um lance, fez duas defesas difíceis, mostrando o motivo de ser considerado o melhor da posição na atualidade. Do outro lado brilhou Martínez com os pés, após Bellingham girar, sozinho, com o gol aberto.

A partida virou uma 'pelada', totalmente aberta, com a Inter parando em Courtois e o Real Madrid desperdiçando contragolpes. Mbappé falhou sozinho e Brahim Díaz mandou para fora. O time da casa não decidiu e vou Carlos Augusto descontar e deixar os minutos finais frenéticos e desesperadores. O goleiro merengue, entretanto, garantiu os três pontos.

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HAALAND FAZ DOIS E MANCHESTER CITY MANTÉM SÉRIE DE VITÓRIAS

Imbatível na Premier League, o Manchester City jogou na casa do Porto, onde os locais haviam perdido somente um dos últimos 14 jogos internacionais, e mostrou sua força ao ganhar por 2 a 0, com gols do astro Haaland.

Em primeiro tempo superior, o time inglês por muito pouco não abriu vantagem em cabeçada de Haaland. Diogo Costa fez uma defesaça com a mão direita. O goleiro, por sinal, vem sendo o diferencial do clube português, que pouco produziu e celebrou uma igualdade em etapa dominada pelo visitante.

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O domínio virou vantagem no primeiro minuto após o intervalo. E com ele, Haaland. Boa trama pela esquerda e o cruzamento de Enzo Fernández acabou na cabeça do norueguês, que não desperdiçou. Já nos acréscimos, o camisa 9 fechou a conta, desta vez concluindo com o pé direito.

DEMAIS JOGOS

O Borussia Dortmund recebeu o Villarreal e não decepcionou, ganhando por 3 a 2 com gols no fim. O time alemão saiu na frente graças a um gol contra do zagueiro Renato Veiga, que não conseguiu desviar da bola espalmada pelo goleiro, a viu bater em seu peito e entrar. Mouriño, de cabeça, deixou tudo igual.

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O artilheiro Guirassy tratou de garantir o triunfo já na reta final da partida, primeiro ao aparecer livre na pequena área para concluir o cruzamento de Fábio Silva e, depois, batendo penalidade. Antes do fim, o atacante ainda anotou contra, mas já era tarde para os espanhóis.

Já o Lille teve o empolgado Betis pela frente e acabou perdendo, de virada, por 3 a 2, em jogo com quatro gols de cabeça. Ueda, de cabeça, fez 1 a 0, com Bartra deixando tudo igual também pelo alto. Antes da pausa, o jogo aéreo voltou a ser decisivo e brasileiro Alexsandro recolocou os franceses na frente.

Os espanhóis voltaram empolgados do descanso e viraram em intervalo de quatro minutos, com Bartra (quarto gol de cabeça do jogo) e Parrott (batida cruzada). Para piorar, o Lille teve Ethan Mbappé expulso.

Mais cedo, em jogos com equipes fora do grupo de favoritos, o Aston Villa largou com grande resultado na casa do Brugge, ganhando por 3 a 2, gols de McGinn, Buendía e Nick Jackson. Vetlesen e Tresoldi anotaram para os belgas. Já o AEK Atenas fez o dever de casa, com 1 a 0 sobre o LASK.