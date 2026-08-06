Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Real Madrid anuncia a contratação do atacante Yan Diomande em transferência de R$ 827 milhões

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira, 6, a contratação do atacante Yan Diomande. O jogador marfinense deixou o RB Leipzig, da Alemanha, e assinou com o clube espanhol até junho de 2033 como mais um reforço para o treinador José Mourinho.

Segundo o jornal Marca, a contratação foi sacramentada em 125 milhões de euros (aproximadamente R$ 738 milhões) fixos, além disso, o montante da transação conta com mais 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) em metas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As negociações entre Real Madrid e RB Leipzig vinham se arrastando há alguns dias. O clube alemão fez jogo duro para liberar um de seus principais destaques, que também chegou a despertar o interesse do Paris Saint-Germain.

Diamondé, de 19 anos, chegou ao Leipzig na última temporada e disputou 36 jogos com a camisa do time da Alemanha, com 13 gols e 9 assistências. Antes disso, ele já havia passado pelo futebol espanhol, onde defendeu o Leganés.

O atacante foi um dos destaques da Costa do Marfim na disputa da Copa do Mundo de 2026. Ele ajudou a seleção africana a chegar à segunda fase do Mundial, etapa em que os marfinenses foram eliminados pela Noruega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Yan Diomande foi o sexto reforço anunciado pelo Real Madrid nesta janela de transferências. Até o momento, o clube espanhol já confirmou as chegadas do zagueiro Konaté, dos laterais Dumfries e Cucurella, do meia Bernardo Silva e do atacante Carlos Espí.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
contratação Diomande Futebol real madrid
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV