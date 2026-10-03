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Reação de Cristiano Ronaldo em comentário de Felipe Melo aumenta polêmica em Portugal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A polêmica entre Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal ganhou um novo capítulo neste final de semana. Nas redes sociais, o astro do Al-Nassr curtiu um vídeo do ex-volante e comentarista Felipe Melo comparando o tratamento recebido por CR7 na seleção portuguesa com o de Lionel Messi na Argentina.

Em seu comentário no programa Seleção SporTV, o ex-jogador da seleção brasileira apontou: "Há uma diferença grotesca na forma como os portugueses tratam Cristiano Ronaldo e os argentinos tratam Messi. Eu vejo muito mais respeito, posso estar equivocado, mas isso é o que passa para o externo".

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"Eu vejo muito mais respeito dos adversários do que propriamente da seleção de Portugal", disparou o volante citando o episódio do atacante Rasmus Højlund, da Dinamarca, que homenageou CR7 após marcar contra Portugal. Ele ainda empurrou Jorge Jesus após o término da partida e rejeitou os cumprimentos do comandante português.

"Ninguém ali chega no tornozelo do Cristiano Ronaldo. Não dá. Não dá para deixar o maior da história sair do nada", completou Felipe.

Após a grande exposição do vídeo do brasileiro nas redes sociais, o próprio astro português curtiu a postagem e aumentou a crise com os companheiros. Diversos portais da Europa repercutem o episódio, como o portal As, da Espanha.

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"Sua aparição só fez aumentar a controvérsia, já que ele parece estar apontando o dedo para seus compatriotas e companheiros de seleção, e para Jorge Jesus?".

Em Portugal, o portal A Bola apontou que a ação do atacante mantém a seleção portuguesa "no meio do fogo", mesmo após três vitórias na Nations League. Os portais Record e Sport TV colocaram a fala de Felipe Melo e a curtida de Cristiano Ronaldo em destaque.

Mesmo com toda polêmica, a Federação de Futebol de Portugal tem o interesse de reunir Jorge Jesus e o astro para encerrar o conflito. O ex-técnico do Flamengo já teria aceitado conversar, restando apenas o aceno positivo de Cristiano.

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A seleção portuguesa retorna aos gramados neste domingo (04), diante da Noruega, pela 4ª rodada da Nations League, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. O time faz o último jogo antes do encerramento da Data FIFA.

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