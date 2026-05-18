RD Congo divulga lista para a Copa do Mundo e técnico e aposta em experiência de 'europeus'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 12:53:00 Editado em 18.05.2026, 13:00:32
A República Democrática do Congo anunciou nesta segunda-feira os seus 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá. O treinador Sébastien Desabre incluiu alguns jogadores com passagem pelo futebol europeu e os destaques ficam para Cédric Bakambu (Betis), Yoane Wissa (Newcastle) e Nathanaël Mbuku (Montpellier).

A convocação foi cercada de expectativa já que essa será a segunda participação no torneio de seleções após um hiato de 52 anos (esteve na Copa de 1974), quando o País, à época, se chamava Zaire. Como República Democrática do Congo, no entanto, esta será a sua primeira disputa.

De acordo com o Journal de Kinshasa, o técnico francês conta com a experiência dos atletas que estão nos grandes centro da Europa para suportar a pressão que cerca jogos dessa importância em busca do objetivo de buscar uma vaga para as fases eliminatórias da competição.

A nação africana integra o grupo K da Copa do Mundo e faz a sua estreia no dia 17 de junho contra a seleção de Portugal. O segundo duelo acontece seis dias depois contra os colombianos e a última partida desta primeira fase será no dia 27, diante do Uzbequistão.

Confira os convocados da RD Congo para a Copa do Mundo

Goleiros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre) e Mattieu Epolo (Standard Liège).

Defensores: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Joris Kayembe (KRC Genk), Arthur Masuaku (RC Lens), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Rocky Bushiri (Hibernian FC), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Chancel Mbemba (LOSC) e Dylan Batubinsika (Larissa).

Meio-campistas: Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford FC), Ngal'ayel Mukau (LOSC), Charles Pickel (Espanyol), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga(Castellón), Théo Bongonda (Spartak M.) e Gaël Kakuta (Larissa).

Atacantes: Meschack Elia (Alanyaspor), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Bétis), Simon Banza (Al-Jazira) e Yoane Wissa (Newcastle).

