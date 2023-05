RB Leizpig atropela Freiburg no 1º tempo, faz 5 a 1 e vai à final da Copa da Alemanha

(via Agência Estado)

O RB Leipzig fez um primeiro tempo arrasador nesta terça-feira, em jogo único das semifinais da Copa da Alemanha, marcou quatro gols ainda no primeiro tempo e superou o Freiburg por 5 a 1 no Europa Park Stadium, casa do adversário. Agora, aguarda pelo embate entre Stuttgart e Eintracht Frankfurt, marcado para as 15h45 de quarta-feira (horário de Brasília), para saber qual será seu adversário na grande final.

O duelo desta terça foi uma reedição da final do ano passado do torneio alemão. Na ocasião, o Leipzig também levou a melhor, ao empatar por 1 a 1 no tempo normal e superar o Freiburg nos pênaltis para vencer a Copa pela primeira vez em sua história. Antes, já havia chegado à final duas vezes, em 2018/2019 e 2020/2021, edições nas quais perdeu o título para Bayern de Munique e Borussia Dortmund, respectivamente. Agora, busca o bicampeonato.

O início da partida foi frenético, com os dois times dando espaços e buscando o ataque durante os dez primeiros minutos. Passado tal momento, o Leipzig desequilibrou a partida completamente a partir dos 13 minutos, quando abriu o placar com um belo cabeceio de Dani Olmo, no canto direito do goleiro. Apenas um minuto depois, Henrichs recebeu excelente passe e bateu com precisão para ampliar.

A partida seguiU sob o controle do time visitante, que conseguia evitar as investidas do adversário e não se colocava diante de riscos desnecessários. Aos 37 minutos ,teve a oportunidade de fazer o terceiro e não desperdiçou. No lance, Szoboszlai bateu rasteiro e colocou na rede. Já nos acréscimos, pouco antes do intervalo, Nkuku marcou o quarto.

No segundo tempo, o Freiburg teve um pouco de esperança de reagir pois ficou com um homem a mais em campo logo aos 13 minutos, após expulsão Gvardiol. O máximo que conseguiu, contudo, foi diminuir com um gol de Michael Gregoritsch. Ainda houve tempo para Szoboszlai anotar o seu segundo da partida e fechar a goleada em 5 a 1.