RB Leipzig vence e rouba 3º lugar do Stuttgart no Alemão; Dortmund supera Freiburg

O RB Leipzig confirmou o favoritismo e derrotou, neste sábado, o Augsburg por 3 a 0. O resultado foi suficiente para ultrapassar o Stuttgart na tabela de classificação, mesmo com a vitória do rival sobre o Mainz por 3 a 1. Destaque também para o Borussia Dortmund, que fez 4 a 2 no Freiburg.

Com o empate entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen por 2 a 2 na sexta-feira, o sábado teve como principal disputa o terceiro lugar. O RB Leipzig assumiu o posto com uma vitória convincente sobre o Augsburg por 3 a 0, com gols de Simons, Openda e Raum.

O triunfo levou o RB Leipzig aos nove pontos, atrás dos líderes Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, ambos com 10, e na companhia de Stuttgart, Hoffenheim e Wolfsburg, todos com nove. Com isso, o terceiro lugar foi decidido no saldo de gols, já que todos venceram na rodada.

Com apenas um gol a menos no saldo do que o RB Leipzig, o Stuttgart caiu para o quarto lugar apesar da vitória por 3 a 1 sobre o Mainz, fora de casa. Destaque para Guirassy, autor dos três gols.

Em 5º lugar ficou o Hoffenheim, que visitou o Colônia e venceu por 3 a 1, deixando o rival dentro da zona de rebaixamento. Kramaric, Grillitsch e Beier marcaram para o time visitante. Selke descontou.

O Wolfsburg subiu para o sexto lugar e acirrou a briga pelas primeiras posições ao vencer em casa o Union Berlin por 2 a 1. Em um jogo pegado e com boas chances de gols, o time da casa conseguiu definir a vitória graças a sua dupla de dinamarqueses. Wind e Maehle marcaram os gols. Trimmel descontou.

Por fim, o Borussia Dortmund mostrou que está reagindo na competição ao derrotar o Freiburg, fora de casa, por 4 a 2. O time mandante chegou a estar vencendo por 2 a 1, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo. O principal destaque foi o zagueiro Hummels, autor de dois gols. Reus também deixou o seu.