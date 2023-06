RB Leipzig supera o Eintracht Frankfurt com gols no fim e é bicampeão da Copa da Alemanha

O RB Leipzig é bicampeão da Copa da Alemanha. Com dois gols na segunda etapa, a equipe superou o defensivo Eintracht Frankfurt por 2 a 0, no Olympiastadium, em Berlim, com quase 75 pessoas, para dar a volta olímpica merecidamente.

O artilheiro Nkunku foi o destaque dos campeões. Anotou um belo gol após receber de Olmo e se livrar de dois marcadores e depois servir o meia Szoboszlai para fechar o placar.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem bola na rede, as emoções ficaram para a fase final. Com postura mais defensiva, o Eintracht apostava nos contragolpes, enquanto o Leipzig defendia seu título com postura mais ofensiva e sempre perto da área do goleiro Trapp.

A insistência deu certo aos 26 minutos. Após bola mal afastada da área, Olmo dominou e tocou para Nkunku na esquerda. O atacante cortou dois marcadores para o meio e bateu. A bola desviou e enganou o goleiro.

Apenas em desvantagem que o Eintracht se ousou na frente. E quando buscava a igualdade acabou levando outro gol, decisivo, já aos 40 minutos. Boa trama ofensiva e Nkunku, entre marcadores, achou belo passe para Szoboszlai decidir.

Blaswich ainda impediu que o Frankfurt voltasse à final com bela defesa aos 42. O time administrou a bola nos quatro minutos de acréscimos e fez enorme festa ao apito final. Muitos abraços na beira do campo da comissão técnica e jogadores pulando no gramado em uma roda animada pelo bicampeonato.