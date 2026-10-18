Rayssa Leal sofre quedas, termina em sétimo e Brasil fica sem pódio no Mundial de Skate Street
Rayssa Leal encerrou a participação no Mundial de Skate Street distante da disputa pelo título. Prejudicada por quedas, a brasileira terminou a final deste domingo (18), em Assunção, no Paraguai, na sétima colocação, com 77,11 pontos. A japonesa Yumeka Oda conquistou o ouro, enquanto Maria Lúcia Rocha foi a melhor representante do Brasil no feminino, em quinto lugar.
A decisão começou com Rayssa entre as primeiras colocadas. A maranhense de 18 anos recebeu 77,11 na apresentação inicial, terceira melhor nota da primeira rodada de voltas. Nas duas oportunidades seguintes, porém, sofreu quedas e não conseguiu melhorar a pontuação que levaria para a fase de manobras.
Foi nessa etapa que a possibilidade de reação acabou. Rayssa errou as três tentativas e permaneceu apenas com a nota da melhor volta. A brasileira disputou o Mundial convivendo com um problema no tornozelo, que já havia provocado sua ausência na etapa de Paris da Street League Skateboarding, no início do mês.
Oda venceu com 170,94 pontos, seguida pela australiana Chloe Covell, prata com 167,97, e pela japonesa Coco Yoshizawa, bronze com 159,26. Maria Lúcia somou 113,17: depois de dificuldades nas voltas, acertou uma manobra que recebeu 74,67 e garantiu o quinto lugar em sua primeira final no circuito mundial.
No masculino, Giovanni Vianna foi o brasileiro mais próximo de uma medalha, em quarto lugar, com 85,34 pontos. Ivan Monteiro terminou em sexto, com 74,33. A final teve muitos erros na fase de manobras, com somente três acertos em 21 tentativas, e o país também ficou fora do pódio.
O japonês Ginwoo Onodera conquistou o título masculino com 182,26 pontos, à frente do sul-coreano Juni Kang, prata com 179,32, e do japonês Taiga Nagai, bronze com 166,18.