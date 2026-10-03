Rayssa Leal machuca o pé, fica fora da etapa da SLS de Paris, mas acalma torcida: 'Nada grave'

Rayssa Leal está fora da etapa de Paris da Skate Street League (SLS). A maranhense de 18 anos foi às redes sociais neste sábado avisar aos fãs brasileiros que será ausência na prova francesa em razão de uma lesão no pé ocorrida durante o treinamento de sexta-feira.

"Passando aqui para avisar que esta etapa do Street League eu não vou estar participando, porque ontem durante o treino eu acabei machucando meu pé", relatou Rayssa em seu Instagram oficial.

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Apesar da infeliz notícia, Rayssa fez questão de tranquilizar os torcedores que foram pegos de surpresa com a notícia.

"Não foi nada grave. Não é nada que precisem se preocupar", acalmou a maranhense. "Mas é bom tirar esse tempo para se recuperar, porque até o final do ano temos cinco campeonatos...e está tudo certo", finalizou.

A atual etapa da SLS acontece no complexo de Roland Garros, em Paris. Rayssa Leal pediu apoio da torcida pelo Instagram e fez questão de prestigiar as semifinais neste sábado, mesmo mancando. A decisão será no domingo. A final feminina abre o dia a partir das 13h30 (de Brasília), com a final masculina na sequência.