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Rayssa Leal é vice-campeã da SLS Tóquio; Chloe Covell garante o título

A competição, disputada na Ariake Arena, marcou a última etapa do circuito antes do Super Crown, que reúne as principais skatistas da temporada

Escrito por Andreza Galdeano (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Rayssa Leal é vice-campeã da SLS Tóquio; Chloe Covell garante o título
Autor Brasileira conquistou a medalha de prata - Foto: Reprodução/StreetLeague

Rayssa Leal conquistou o vice-campeonato da etapa de Tóquio da Street League Skateboarding (SLS), realizada neste sábado (14), no Japão. A brasileira somou 31,1 pontos na final feminina e ficou atrás da australiana Chloe Covell, que garantiu o título com 32,8. A sul-coreana Jiyul Shin terminou na terceira colocação, com 30,9 pontos.

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A competição, disputada na Ariake Arena, marcou a última etapa do circuito antes do Super Crown, que reúne as principais skatistas da temporada. Rayssa tentava conquistar seu segundo título em Tóquio, após vencer a edição de 2024.

Na ocasião, a maranhense garantiu a vitória na última manobra, quando alcançou 30,7 pontos e superou a japonesa Liz Akama por uma diferença de apenas 0,6 ponto. Desta vez, o primeiro lugar ficou com Chloe Covell, que repetiu o resultado conquistado na capital japonesa em 2023.

Com o segundo lugar, Rayssa encerrou sua participação nas etapas regulares da SLS em 2026 com mais um pódio. Em agosto, a brasileira havia conquistado o título da etapa do Rio de Janeiro.

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Agora, Rayssa se prepara para o Super Crown, marcado para os dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Campeã das últimas quatro edições, a skatista buscará o quinto título consecutivo da competição.

A brasileira também será capitã da seleção nacional na Nations Cup, torneio inédito por equipes que fará parte da programação do evento.

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Chloe Covell Ginásio do Ibirapuera rayssa leal Skate SLS Super Crown Tóquio
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