Rayssa Leal e Pâmela Rosa garantem vagas na final do street no STU Open Rio

Da Redação

A medalhista olímpica Rayssa Leal e a bicampeã mundial Pâmela Rosa garantiram neste sábado suas vagas na final do skate street feminino no STU Open Rio, competição disputada na Praça Duó, na Barra da Tijuca. Rayssa encerrou as semifinais na primeira colocação, enquanto Pâmela ficou com o segundo lugar.

continua após publicidade .

As duas estrelas do skate brasileiro competiram na terceira e última bateria, que teve uma disputa acirrada entre todas as participantes. Gabi Mazetto, Virginia Fortes e Marina Gabriela também se destacaram e conseguiram se classificar para a final, marcada para a noite de domingo.

Karen Feitosa, Isabelly Avila e Vitoria Mendonça disputaram a mesma bateria e ficaram de fora. Os outros três nomes que completaram a lista de oito finalistas são Giovana Dias, Ariadne Souza e Kemily Suiara, participantes das baterias anteriores.

continua após publicidade .

A melhor nota de todas as competidoras foi de Rayssa Leal, que avançou com 13.13. Pâmela Rosa, com 12.24, e Virgina Fortes, com 10.31, ficaram logo atrás. Depois, vieram Marina Gabriela (9.94), Gabi Mazetto (9.39), Ariadne Souza (8.22), Kamily Suiara (6.6), Giovana Dias (6.50).

Além da final do street feminino, o domingo será de final para o street masculino, assim como para a modalidade park, tanto no masculino quanto no feminino.