Rayssa Leal e Kelvin Hoefler vencem primeira etapa da liga mundial de street em Chicago

Os atletas brasileiros dominaram a primeira etapa do ano da Liga Mundial de Skate Street (SLS) em Chicago, nos Estados Unidos. No feminino, a atual campeã mundial Rayssa Leal conquistou o primeiro lugar, seguida pela japonesa Momiji Nishiya e a holandesa Roos Zwetloot, neste sábado, 29. No masculino, Kelvin Hoefler virou o jogo na última manobra em cima do veterano Ryan Decenzo e também foi campeão em Chicago; Nyjah Huston ficou em terceiro.

A partir deste ano, seis mulheres disputam apenas a final com uma bateria já valendo o título (no ano passado, eram oito skatistas). Não há mais eliminatórias. Pâmela Rosa, Gabi Mazetto e Marina Gabriela ficaram fora da decisão.

A australiana Chloe Covell, de 12 anos, conseguiu uma volta impecável (8,6) e pressionou a brasileira, que estreou com a nota (7,6) antes das manobras finais. Rayssa havia deixado tudo para a última manobra: ela conseguiu um 8,4 e terminou o torneio com 31,4. Momiji Nishiya ficou com a segunda colocação com 28,3, e Roos Zwetloot fechou em terceiro com 25,8. Com a vitória, Rayssa mantém sua hegemonia - ela venceu todas as quatro etapas do ano passado.

HOEFLER VIRA NA ÚLTIMA MANOBRA

No masculino, dois brasileiros estavam na briga: Kevin Hoefler e Felipe Gustavo. Ao todo, 20 atletas participam de quatro baterias nas semifinais. Além dos vencedores de cada bateria, o skatista dono da maior nota também se classifica.

O veterano Ryan Decenzo, de 36 anos, assumiu a ponta com 8,7 depois de acertar duas linhas perfeitas. Jagger Eaton ficou em segundo com 8,6. Kelvin Hoefler, medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, fez um 8,9 na primeira manobra e um 9 na segunda. Felipe Gustavo encarou o maior obstáculo para impressionar os juízes e fazer a primeira na casa dos 9 pontos, mas caiu nas outras tentativas. A decisão se afunilou e ficou restrita ao brasileiro, Decenzo e o Nyjah Huston. O brasileiro arriscou tudo na última tentativa, fez outro 9 e levou o título.