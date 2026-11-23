Rayssa Leal conquistou, nesta segunda-feira, o título da etapa de Utsunomiya, no Japão, da Copa do Mundo de skate street. Em final acirrada, a brasileira somou 176,03 pontos e superou a australiana Chloe Covell e japonesa Yoshizawa Coco, prata e bronze, respectivamente.

Trata-se do primeiro título de Rayssa em competições da World Skate desde 2024, quando ganhou a Olympic Qualifying Series e o Mundial de Roma. Em outubro, a maranhense terminou em sétimo no Mundial de Assunção, no Paraguai, onde competiu com uma lesão no tornozelo.

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A vitória de Rayssa foi alcançada com 89,11 pontos na primeira volta, e uma manobra que lhe rendeu um 86,92 na segunda tentativa. A vitória aconteceu por uma diferença menor a um ponto. Chloe Covell terminou a disputa com 175,13, enquanto a atual campeã olímpica Coco Yoshizawa atingiu 175,11.

Na final masculina, o Brasil foi representado por Sebastian Simonetto, que ficou em sétimo lugar. O campeão foi Kang Juni, da Coreia do Sul. Horigome Yuto, do Japão, e Jagger Eaton, dos Estados Unidos, completaram o pódio, nesta ordem.

A Copa do Mundo no Japão é uma das etapas que contam pontos para o ranking mundial, que define parte das vagas para a Olimpíada de Los Angeles 2028. Antes da conquista, Rayssa estava em sexto lugar.

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Aos 18 anos, Rayssa já acumula uma medalha de prata na Olimpíada de Tóquio 2020, e ainda um bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.