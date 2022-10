Rayssa Leal atinge maior pontuação do STU Open Rio; 4 brasileiras são finalistas

(via Agência Estado)

Medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, Rayssa Leal voltou a brilhar neste sábado. A "Fadinha", como é mais conhecida, garantiu uma vaga na final do STU Open Rio ao bater a melhor pontuação entre todas as competidoras. Pâmela Rosa, Gabriel Mazetto e Marina Gabriela também se garantiram entre as oito finalistas.

Pâmela Rosa ficou na segunda colocação, mas quem surpreendeu mesmo foi a australiana Chloe Covell, de apenas 12 anos, que brigou pelas primeiras posições com as brasileiras.

Gabriela Mazetto ficou em quinto lugar, seguido por Marina Gabriela, em sexto. Também obtiveram a classificação: a chinesa Zheng Wenhui, a belga Lore Bruggeman e a espanhola Nataliz Munoz.

"Tinha dito para a minha mãe que queria muito acertar essa manobra hoje (Frontside Hurricane). Acabou ficando para a última tentativa. Preferia garantir logo de início, para ficar mais tranquila, mas deu tudo certo. A torcida ajudou muito também. Que na final possa ter um bom desempenho de novo", contou Rayssa.

A primeira bateria teve a brasileira Carla Karolina como destaque. A skatista tirou uma boa nota, mas acabou eliminada quando as principais atletas entraram na segunda bateria. Neste sábado, foram realizadas duas voltas de 45 segundos e cinco manobras.

Rayssa tirou a pontuação mais alta do dia ao acertar um "Frontside Hurricane", a qual lhe rendeu 6,84. Pâmela chegou muito perto ao virar um "Big Spin Rockslide": 6,57.

Ambas elogiaram a torcida que esteve presente no STU Open Rio. "Já tinha falado quando cheguei que estou aqui para me divertir, acima de tudo. Quanto mais o tempo passa, mais experiente e mais calma a gente fica e, assim, mais conseguimos acertar as manobras. Sem falar que essa vibe do público brasileiro é sensacional", completou Pâmela Rosa.

A final será decidida neste domingo, a partir das 18h, com Rayssa Leal e Pâmela Rosa dentre as favoritas ao título.