Rashford sai do banco, lidera virada do United sobre o Omonia e evita zebra

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após ficar no banco de reservas durante a goleada por 6 a 3 sofrida pelo Manchester United no dérbi com o City, Cristiano Ronaldo começou jogando nesta quinta-feira, em Nicósia, no Chipre, e ajudou a construir a vitória por 3 a 2 sobre o Omonia, pela terceira rodada da Liga Europa. O grande nome da partida, contudo, foi Marcus Rashford, que entrou na volta do intervalo, quando o time inglês perdia por 1 a 0, e liderou a virada com dois gols e uma assistência.

continua após publicidade .

Agora com seis pontos, a equipe comandada por Erik Ten Hag está na segunda colocação do Grupo E, abaixo do Real Sociedad, que se manteve invicto e chegou aos nove pontos ao bater o Sheriff Tiraspol, com gols de David Silva e Elustondo. O Sheriff é o terceiro, com três pontos, e o Omonia está em quarto, ainda sem pontuar.

Questionado por suas escolhas nos últimos dias, o técnico Erik Ten Hag escalou Cristiano Ronaldo e Casemiro como titulares. Foi apenas a quarta vez que o craque português começou jogando nesta temporada. Já o volante brasileiro, contratado junto ao Real Madrid na última janela de transferências, havia recebido apenas uma oportunidade entre os 11 iniciais até então.

continua após publicidade .

A superioridade técnica do time inglês ditou o ritmo da partida. Cristiano Ronaldo foi participativo e protagonizou algumas oportunidades, mas as melhores chances do primeiro tempo foram um belo chute de Antony, de fora da área, defendido pelo goleiro brasileiro Fabiano, e uma bola colocada na trave por Bruno Fernandes.

O Omonia sofreu com 12 finalizações do United e contabilizou apenas três, das quais uma parou na rede. No lance, aos 33 minutos, Malacia perdeu a bola perto do meio de campo e Bruno avançou diante do espaço livre à sua frente. Chegou a ser alcançado pela marcação, mas conseguiu soltar a bola para Ansarifard superar De Gea.

Dona de um histórico recente de frustrações, a equipe inglesa tranquilizou a torcida aos sete minutos, quando Rashford, que entrou no lugar de Sancho, bateu colocado após lançamento de Bruno Fernandes e anotou um bonito gol. Rashford brilhou novamente ao ajeitar de calcanhar para Martial marcar o gol da virada, aos 17, após limpar o marcador e bater firme de fora da área.

continua após publicidade .

O United chegou a sofrer alguns sustos, porém sem grande volume, e continuou tentando ampliar o placar para evitar a zebra. Ronaldo passou perto de marcar, ao acertar trave, mas o terceiro gol saiu dos pés de Rashford, com assistência do craque português. O Omonia diminuiu com Panagiotou, aos 40, e fechou o placar.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo E, a Lazio ficou no 0 a 0 com o Sturm Graz. Com isso, os dois times estão com quatro pontos, mas a equipe italiana é líder por vantagem no saldo de gols. Na França, o Monaco venceu o Trabzonspor por 3 a 1 e ficou com o segundo lugar do Grupo H, liderado pelo Ferencváros, que conheceu a primeira derrota ao ser goleado por 4 a 1 pelo Estrela Vermelha. O PSV, integrante do Grupo A, goleou o Zurich por 5 a 0.

A quinta-feira também foi de rodada da Liga Conferência. Uma das partidas foi a vitória por 1 a 0 do West Ham sobre o Anderlecht. O gol foi marcado por Scamacca com assistência do meio-campista da seleção brasileira Lucas Paquetá, que teve ótima atuação.