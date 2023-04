Rashford desfalca United contra o Sevilla e pode continuar como baixa em série de decisões

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O técnico Erik Ten Hag confirmou nesta quarta-feira que o atacante Marcus Rashford, artilheiro do Manchester United, não estará disponível para o duelo de quinta-feira contra o Sevilla, pela rodada de ida das quartas de final da Liga Europa. O jogador sofreu uma lesão muscular durante a vitória por 2 a 0 sobre o Everton, no fim de semana, e ficará de fora por "alguns jogos", conforme revelado pelo treinador.

continua após publicidade .

"Eu não posso dar mais detalhes porque nós não sabemos. Nós temos que ver como a lesão evolui. É claro que é um transtorno e ele está desapontado, mas ele não está completamente devastado pois sabe que o retorno será rápido. Então, ele está otimista e está focando em sua recuperação", disse Ten Hag em coletiva de imprensa.

Autor de 28 gols nesta temporada, 20 deles após a pausa para a Copa do Mundo, Rashford tem sido um jogador decisivo para o United. Diante do cenário incerto sobre o momento exato de sua liberação para voltar a jogar, ele corre o risco de perder também a partida de volta contra o Sevilla, marcado para o dia 20 de abril, assim como duelo com o Brighton pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa, três dias depois.

continua após publicidade .

Rashford assumiu o protagonismo com referência no ataque após a saída de Cristiano Ronaldo, em novembro do ano passado, e não há nenhum jogador do elenco que se aproxime de seus números. O vice-artilheiro da equipe de Manchester é Bruno Fernandes, com dez gols marcados. Weghorst, contratado em janeiro para ser alternativa na posição de centroavante, fez apenas dois gols em 20 partidas.

Diante do Sevilla, Erik Ten Hag também não contará com o lateral-esquerdo Luke Shaw, que se recupera de uma lesão muscular, assim como Rashford. United e Sevilla se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Old Trafford.