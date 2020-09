Raptors vencem Grizzlies, garantem 2º lugar do Leste e repescagem no Oeste - TNOnline

Continua após publicidade

O Toronto Raptors assegurou, na rodada de domingo da NBA, o segundo lugar da Conferência Leste na temporada regular ao derrotar o Memphis Grizzlies por 108 a 99. Além disso, o resultado da partida, na "bolha" montada dentro do complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, na Flórida, garantiu a disputa de uma repescagem pelo oitavo posto do Oeste nos playoffs.

Pascal Siakam brilhou com 26 pontos pelos Raptors, que pela quinta temporada seguida ganhou ao menos 50 jogos. Dillon Brooks liderou os Grizzlies com 25 pontos, Grayson Allen fez 20 e Ja Morant contribuiu com 17 pontos e dez assistências. O time ganhou apenas um dos seis duelos que disputou na "bolha" e está na oitava posição no Oeste, próximo de Portland Trail Blazers, Phoenix Suns e San Antonio Spurs.

A derrota do Memphis confirmou que não haverá uma diferença de quatro jogos entre as equipes que acabarem em oitavo e nono lugar ao fim da temporada regular, o que era necessário para se garantir uma vaga direta nos playoffs.

Também pela rodada de domingo, o Portland Trail Blazers derrotou o Philadelphia 76ers por 124 a 121 com 51 pontos e sete assistências de Damian Lillard. Foi uma redenção para ele, que no dia anterior havia errado dois tiros livres a 18s6 do fim e um arremesso de três com 9s5 restantes na derrota por 122 a 117 para o Los Angeles Clippers.

O resultado deixa o Portland na cola do Memphis, em nono lugar no Oeste - ambos venceram 33 vezes, mas os Grizzlies disputaram um jogo a menos. O Philadelphia, além de ser derrotado, ficou sem Joel Embiid, que sofreu lesão no tornozelo ainda no primeiro quarto. E Ben Simmons, contundido, também não atuou. Josh Richardson fez 34 pontos e Alec Burks acrescentou 20.

Em outra atuação de destaque no domingo, Austin Rivers marcou 41 pontos, incluindo seis cestas de três, para comandar o Houston Rockets na vitória por 129 a 112 sobre o Sacramento Kings. E James Harden contribuiu com 32 pontos, oito rebotes e sete assistências. Foi a quarta vitória em cinco duelos do time na "bolha", sendo que Russell Westbrook, lesionado, foi desfalque pelo segundo jogo consecutivo.

Os Kings, com apenas um triunfo em seis partidas na "bolha", não tem mais chances de classificação aos playoffs, completando a 14º temporada seguida sem disputar o mata-mata, no maior jejum da liga. De'Aaron Fox fez 26 pontos pelo time de Sacramento.

Também pela rodada de domingo, o Oklahoma City Thunder bateu o Washington Wizards por 121 a 103 com 23 pontos de Darius Bazley e 20 de Danilo Gallinari. Os Spurs fizeram 122 a 113 no New Orleans Pelicans com 27 pontos de DeMar DeRozan - JJ Reddick, dos Pelicans, foi o cestinha do duelo com 31.

Na prorrogação, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic por 122 a 119 com 31 pontos de Gordon Hayward e 29 de Jayson Tatum. Já o Brooklyn Nets derrotou o Los Angeles Clippers por 129 a 120, tendo 27 pontos e 13 assistências de Caris LeVert. Kawhi Leonard marcou 39 pontos pelo time da Califórnia.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Miami Heat x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets