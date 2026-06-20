Raphinha sofre nova lesão na coxa, agrava histórico e corre risco de corte na Copa

O atacante Raphinha virou motivo de preocupação para a seleção brasileira após deixar o campo com dores musculares durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), na Filadélfia. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O camisa 11 sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita aos 38 minutos do primeiro tempo, logo na arrancada que originou o segundo gol brasileiro. Após ser avaliado no gramado pelo médico Rodrigo Lasmar, o jogador demonstrou preocupação e precisou ser substituído pelo jovem Rayan.

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Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta iniciou tratamento imediato e passará por exames de imagem neste sábado para determinar a gravidade da lesão. A situação liga um alerta máximo na comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, pois, em caso de corte por lesão, o regulamento impede que a Seleção convoque um substituto para o restante do Mundial.

O histórico recente do atleta aumenta o temor de uma ausência prolongada. Esta é a quarta lesão de Raphinha na mesma região da coxa no último ano, problema que já o afastou dos gramados por 105 dias e 23 jogos pelo Barcelona nesta temporada. O companheiro de equipe Vini Jr. demonstrou tristeza com a situação, apontando a semelhança com a contusão sofrida pelo atacante no amistoso contra a França, em março daquele ano, que o deixou mais de um mês inativo. O meia Lucas Paquetá também revelou que o colega está abatido com o ocorrido, mas ressaltou o apoio irrestrito de todo o elenco ao camisa 11.

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Sobre a substituição ocorrida ainda na primeira etapa, o técnico Carlo Ancelotti adotou cautela ao falar da parte médica e explicou a entrada de Rayan no lugar do titular. O treinador italiano destacou que, apesar de terem características diferentes, as qualidades do jovem atacante e os pequenos detalhes táticos exigidos no momento da partida foram determinantes para a sua escolha à beira do gramado.