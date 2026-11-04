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Raphinha revela trauma após morte de jogador do Tenerife e evita comemorar gols pelo Barcelona

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um dos pilares do elenco do Barcelona e autor de dois gols da equipe catalã na vitória de 3 a 0 do time espanhol sobre o Aston Villa nesta terça-feira, pela Champions League, Raphinha revelou ter atuado sob forte pressão emocional pela morte do atacante Jesús de Miguel. O jogador do Tenerife sofreu parada cardíaca após uma entrada do goleiro adversário em jogo da segunda divisão espanhola.

Visivelmente abalado, o brasileiro disse que chegou a conversar com a família sobre a tragédia que ceifou a vida de um companheiro de trabalho dentro de campo. "Falei com a minha esposa que estava com um sentimento ruim desde que acordei e vi a notícia. Isso me tocou muito", afirmou o atacante.

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"É uma situação complicada. Estavam trabalhando, um companheiro de profissão. Poderia acontecer com qualquer um", completou o jogador em desabafo logo após o confronto com os ingleses, em partida realizada no Camp Nou.

Apesar do trauma psicológico, no entanto, ele manteve a sua rotina. Brilhou em campo, fez dois gols, mas seu estado de ânimo não permitiu que festa fosse completa.

"Como capitão, é importante eu, em nome do clube, mandar muita força para a família do Jesús. Momento muito difícil. A maneira que foi é chocante, um rapaz da minha idade. Mandar muita força para a família dele. Por isso não comemorei o gol como normalmente faço".

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Jesús de Miguel morreu nesta terça-feira, aos 30 anos, após disputar um lance com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra. A trombada entre os dois atletas aconteceu nos acréscimos do duelo. Após sofrer uma parada cardíaca em campo, o atacante teve uma piora no quadro neurológico de madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira.

Segundo os jornais espanhóis, o goleiro está muito abalado com a morte do companheiro e vem recebendo apoio do clube em meio à tragédia e às críticas que sofrendo nas redes sociais.

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