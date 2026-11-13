Raphinha quebra o silêncio após polêmica na seleção: 'Quero jogar todos os minutos possíveis'

Escolhido para conversar com os jornalistas na entrevista coletiva desta sexta-feira, em Singapura, o atacante Raphinha quebrou o silêncio. Ele aproveitou o espaço para responder às críticas sobre a gestão de minutos na seleção brasileira, afirmou ter sido mal interpretado e garantiu que pretende atuar o máximo possível pela equipe nacional desde que esteja bem.

"Desde a primeira vez que vesti a camisa da seleção, sempre deixei muito clara minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão, sempre fiz todo o possível para estar presente. Tive outras ocasiões que, de repente, poderia não estar presente, mas sempre fiz todo o possível, tudo aquilo que estava ao meu alcance para estar. Para mim sempre foi uma honra, um privilégio e sempre vai ser, isso não vai mudar, independentemente do tempo que eu esteja aqui. Quero jogar todos os jogos e a maioria dos minutos possíveis", disse o atacante do Barcelona.

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Na coletiva, ele explicou que sua fala anterior acabou sendo interpretada de uma maneira diferente da intenção original. Depois de fazer uma pequena pausa, o atacante comentou sobre o período em que sofreu três lesões praticamente na mesma região da perna e declarou que sua preocupação é se manter bem fisicamente para jogar bem tanto pelo Barcelona como pela seleção.

"Tive as três lesões e eu, obviamente, não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a seleção como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi que se eu fisicamente estiver bem, vou estar sempre disponível para representar o Brasil. Mas infelizmente, quando fisicamente a gente não está bem, não consegue jogar nem aqui nem no clube", comentou.

Em meio a essa polêmica, uma coisa é fato: este início de temporada tem sido especial para o brasileiro, que soma 19 gols e três assistências em 14 jogos pelo Barcelona. Num dia de "esclarecimentos", Raphinha também afirmou que jamais tentou escolher adversários para enfrentar pela seleção.

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"O que eu quis dizer foi que o Mister pode contar comigo fisicamente bem e disponível para representar o Brasil. Infelizmente, quando fisicamente não estamos bem, não conseguimos jogar nem aqui nem no clube. A intenção da minha fala foi essa. Não foi falar que jogo devo jogar ou não".

Um dos pilares da seleção nesta fase de renovação pós-Copa do Mundo que está sendo implementada por Carlo Ancelotti, o jogador comentou sobre o jogo contra o Japão, o primeiro dos dois compromissos desta Data Fifa.

"A gente carrega o peso de uma nação inteira querendo sempre ver a seleção, não só ganhando, mas também jogando bem, então a gente sabe que quando os resultados não acontecem, seremos cobrados", afirmou.

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O amistoso contra a seleção japonesa está marcado para este sábado, 14, vai ser realizado estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (horário de Brasília). Três dias depois, no mesmo local, O Brasil volta a entrar em ação para enfrentar os donos da casa.