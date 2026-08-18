Raphinha é escolhido para assumir a braçadeira de capitão do Barcelona nesta temporada

O atacante Raphinha inicia a temporada 2026/2027 em alta no Barcelona. Isso porque o jogador foi escolhido pelo treinador alemão Hansi Flick para ser o principal capitão da equipe. Em sua quinta temporada no clube catalão, esta vai ser a primeira vez que um atleta brasileiro ocupa esse posto.

A braçadeira ficou sem dono desde a saída do defensor uruguaio Ronald Araújo para o Liverpool e com a ida do goleiro Ter Stegen para o Ajax. A decisão deve ser oficializada em breve. Flick esclareceu ainda que o atacante usará a braçadeira ao lado de Pedri e Eric García.

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"Decidi provisoriamente quem serão os capitães até que a votação seja realizada, pois a equipe não está definida. Sei que Frenkie (De Jong) é o terceiro capitão, mas ele não está disponível no momento", afirmou o comandante.

A ótima relação do treinador com o brasileiro teve um peso grande nesta escolha. Identificado com o clube, Raphinha ganhou pontos com a diretoria e a comissão técnica ao recusar uma proposta do futebol árabe que ultrapassava as cifras de R$ 1 bilhão para permanecer no Barcelona em 2024.

O jogador surge como o primeiro brasileiro a ocupar a função de capitão principal do Barcelona. No clube desde 2022, quando veio do Leeds United, ele entrou em campo 177 vezes e tem 129 participações em gols (até aqui são 77 bolas na rede e 52 assistências).

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Com a camisa azul e grená do Barcelona, o atacante brasileiro vem construindo uma trajetória vencedora e já conquistou sete títulos: três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e ainda uma Copa do Rei.