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Raphinha brilha, Gabriel Jesus estufa rede e Barcelona goleia Feyenoord na estreia da Champions

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma vitória com jeito e sotaque brasileiro. Assim pode ser retratado o triunfo do Barcelona nesta quarta-feira, nos 5 a 1 diante do Feyenoord, em jogo realizado no Camp Nou. Incluído na lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira, Raphinha marcou duas vezes e foi o destaque do confronto. Substituído na metade do segundo tempo, ele recebeu um longo abraço do treinador Hansi Flick e deixou o gramado sob aplausos. Adeyemi e Lamine Yamal, cobrando falta, também anotaram. Gabriel Jesus, com poucos minutos em campo, também deixou a sua marca e fechou o placar.

Após bater na trave no ano passado, quando foi eliminado pela Inter de Milão nas semifinais, a equipe catalã iniciou a competição da forma como queria: jogou um futebol ofensivo e foi efetiva para garantir os três pontos sem sustos.

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O gigante espanhol volta a jogar na competição no mês que vem. Desta vez, na condição de visitante, o Barça visita o Galatasaray, na Turquia, no dia 13 de outubro. No dia seguinte, o Feyenoord tenta a reabilitação diante de sua torcida contra o Como.

Jogando em casa, e sob o apoio de sua torcida, o Barcelona precisou de apenas três minutos para achar o caminho do gol no encontro com os holandeses. Numa jogada com início despretensioso. Lamine Yamal recebeu um lançamento da intermediária e, na ponta-direita, fez um toque para o meio.

Ligado no lance, Raphinha desequilibrou já na sua primeira participação. Depois de antecipar seu marcador, ele entrou na área, deslocou dois adversários com um drible de corpo e bateu no canto para fazer um golaço: 1 a 0 com apenas três minutos de confronto.

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Dominante na partida, o time catalão seguiu ditando o ritmo do confronto. O Feyernoord até tentou adiantar a marcação para tentar uma pressão no campo adversário, mas a ousadia teve o seu preço. Adeyemi teve espaço para progredir a partir do meio-campo, observou o posicionamento do goleiro e, com um chute colocado próximo a área, aumentou a vantagem com um outro golaço: 2 a 0 aos 21 minutos.

Aproveitando a marcação frouxa do Feyernoord, o Barcelona apostou nas tabelas e na movimentação de seus jogadores para continuar ameaçando o rival. Em mais uma bela jogada, Raphinha entrou fazendo fila e foi derrubado na entrada da área. Em cobrança curta, Yamal recebeu pela direita e, com um lindo chute, quase fez o terceiro com pouco mais de meia hora de duelo.

Com vantagem de 2 a 0 no início do segundo tempo, o time azul e grená manteve o apetite pelas redes rivais e contou novamente com o brasileiro Raphinha para voltar a ampliar o marcador no início da etapa complementar.

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Ele recebeu um lançamento cirúrgico do meio-campo, protegeu bem a bola na arrancada e, na saída do goleiro, chutou rasteiro para fazer Barcelona 3 a 0 e consolidar sua condição de artilheiro do duelo. O Feyernoord até diminuiu na sequência com Nacho Ferri. No entanto, o lance foi invalidado por impedimento.

A vitória se transformou em goleada aos 32 minutos. O quarto gol saiu em cobrança de falta pelo lado direito, próxima à entrada da área. Yamal arriscou o chute, a barreira abriu e a bola foi parar no canto do goleiro Ernst, que apenas observou o lance.

O time holandês ainda descontou no final. Em jogada pela direita, Sem Steijn fechou pelo lado esquerdo sem marcação após cruzamento de Gonçalo Borges e fez o gol de honra do Feyernoord. Mas tinha mais festa para a torcida do Barcelona. De cabeça, e com poucos minutos em campo, Gabriel Jesus fez um belo gol e estreou em grande estilo na nova equipe.

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DEMIROVIC FAZ HAT-TRICK NA ESTREIA DO STUTTGART

Também nesta quarta-feira, o Stuttgart também fez a sua estreia na competição e não teve dificuldades para garantir seus primeiros três pontos ao derrotar o Viking pelo placar de 3 a 1, em confronto realizado em sua arena.

Na construção do resultado, o time anfitrião precisou de pouco mais de meia hora para assegurar o resultado positivo. Destaque da partida Ermedin Demirovic marcou aos 20 minutos e abriu a contagem. Tripic igualou logo depois, mas a jornada era do atacante da equipe da casa, que voltou a balançar as redes aos 26 e aos 32 para garantir a vantagem ao fim do primeiro tempo.

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