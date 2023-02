Raphinha brilha, Barcelona faz 3 no Sevilla e dispara na liderança do Espanhol

(via Agência Estado)

O torcedor do Barcelona sofreu nas últimas temporadas. Mas, aos poucos, o time catalão ganha a cara e a pegada do ídolo Xavi Hernández. Neste domingo, o Barça fez uma grande exibição contra o Sevilla e mostrou por que é o líder disparado do Campeonato Espanhol. Com atuação brilhante de Raphinha, a equipe catalã fez 3 a 0, no Camp Nou, e ampliou sua série invicta para 15 jogos.

Titular, o ponta brasileiro foi o grande destaque do jogo. Além de movimentar o setor ofensivo do time, marcou um dos gols da partida e ainda deu uma assistência. Não por acaso foi eleito o melhor jogador do confronto.

Com a contribuição do brasileiro, o Barça chegou aos 53 pontos, abrindo oito de vantagem sobre o Real Madrid. O vice-líder, com 45, permitiu que o arquirrival ampliasse a dianteira porque perdeu para o Mallorca, por 1 a 0, no início deste domingo.

Apesar do domínio no Camp Nou, o time da casa só balançou as redes no segundo tempo. A contagem foi aberta aos 13 minutos, com o lateral Jordi Alba, outro destaque da partida. Na sequência, aos 25, Raphinha começou a brilhar. Ele acertou lindo passe, que pegou a defesa de surpresa e entregou a bola nos pés de Gavi, que só empurrou para as redes.

Oito minutos depois, o próprio brasileiro selou o placar. Frenkie De Jong descolou belo passe para Alba, que dominou pela esquerda e cruzou rasteiro para Raphinha completar para o gol.

OUTROS RESULTADOS

Antes do Barça entrar em campo, o Valladolid obteve resultado surpreendente ao derrotar a Real Sociedad por 1 a 0, fora de casa. A Real Sociedad é a terceira colocada da tabela, com 39 pontos, atrás apenas do Barcelona e do Real Madrid. Já o Valladolid ocupa apenas a 13ª posição, com 23.

O único gol da partida saiu aos 28 minutos do segundo tempo. O atacante canadense Cyle Larin foi o responsável pelo lance que definiu o confronto.

Em outro jogo do dia, o Girona venceu o Valencia também pelo resultado mínimo. Borja Garcia marcou o gol da partida aos 18 do segundo tempo, em favor dos anfitriões, que ocupam o 11º posto da classificação, com 24 pontos. Já o Valencia é apenas o 17º colocado, na beira da zona de rebaixamento, com 20 pontos.